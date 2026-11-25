अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर भारत समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का विषय बन गई है. अमेरिकी प्रशासन भारत, चीन, यूरोपीय संघ और जापान समेत 16 बड़े व्यापारिक साझेदारों पर नए आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है. इसकी वजह इन देशों में औद्योगिक उत्पादन की कथित अतिरिक्त क्षमता और सरकारों की ओर से उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी बताई जा रही है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की जांच के नतीजे मंगलवार या बुधवार को सामने आ सकते हैं. इसके बाद कई उत्पादों पर नए आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव आ सकता है. हालांकि, अभी टैरिफ की दरें, लागू होने की तारीख और किन उत्पादों को छूट मिलेगी, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका फरवरी 2026 में अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित कर चुके हैं. ऐसे में नए टैरिफ की आशंका दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों और प्रस्तावित ट्रेड डील की दिशा को प्रभावित कर सकती है.

अमेरिका नए टैरिफ क्यों लगाने जा रहा है?

इस बार अमेरिकी प्रशासन का मुख्य तर्क है- दुनिया के कई देश जरूरत से ज्यादा औद्योगिक उत्पादन कर रहे हैं और सरकारी सब्सिडी के सहारे अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम कीमत पर बेच रहे हैं. अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है.

इस मामले में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने मार्च 2026 में ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 (Section 301) के तहत जांच शुरू की थी.

इस जांच के दायरे में भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, बांग्लादेश और कंबोडिया शामिल हैं.

Section 301 क्या है?

यह अमेरिकी कानून की एक व्यवस्था है, जिसके तहत अमेरिका किसी दूसरे देश की व्यापार नीतियों को अपने उद्योगों के लिए नुकसानदेह मानते हुए जांच कर सकता है. जांच में अनुचित व्यापारिक व्यवहार पाए जाने पर अमेरिकी प्रशासन जवाबी कार्रवाई के तौर पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है.

इस बार अमेरिका की चिंता खासतौर पर स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर उत्पाद और अन्य औद्योगिक वस्तुओं के अधिक उत्पादन को लेकर है.

इसके पीछे एक घरेलू राजनीतिक पहलू भी है. अमेरिका में महंगाई और महंगे उपभोक्ता सामान को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दबाव है. टैरिफ के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आलोचना भी हुई है. रॉयटर्स के मुताबिक, नवंबर के मिडटर्म चुनावों के बाद हुए एक सर्वे में 62 फीसदी अमेरिकी उत्तरदाताओं ने टैरिफ हटाने के प्रयासों का समर्थन किया.

भारत के किन निर्यात क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?

भारत के लिए यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिकी बाजार की बड़ी हिस्सेदारी है. रॉयटर्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अमेरिका को करीब 42.79 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि इस दौरान भारत का अमेरिका के साथ लगभग 34 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा.

भारत के लिए जोखिम समझने के लिए उन क्षेत्रों को देखना जरूरी है जिनका अमेरिकी बाजार में बड़ा कारोबार है और जो नए औद्योगिक जांच के दायरे में आ सकते हैं.

सेक्टर अमेरिका को निर्यात (FY26) संभावित जोखिम इलेक्ट्रॉनिक्स 24.41 अरब डॉलर औद्योगिक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शुल्क का जोखिम इंजीनियरिंग सामान 19.61 अरब डॉलर मशीनरी, उपकरण और धातु उत्पाद दवा और फार्मा 9.47 अरब डॉलर नई टैरिफ व्यवस्था और छूट की शर्तें रत्न और आभूषण 5.08 अरब डॉलर कीमत और प्रतिस्पर्धा पर असर रेडीमेड कपड़े 4.83 अरब डॉलर अमेरिकी बाजार में कीमत बढ़ने का खतरा रसायन 4 अरब डॉलर केमिकल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद

सबसे ज्यादा चिंता इन पांच क्षेत्रों को लेकर है:

इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग: भारत का अमेरिका को निर्यात तेजी से बढ़ा है. अगर संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगता है तो भारतीय कंपनियों की कीमत प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है.

स्टील और एल्युमिनियम: अमेरिकी जांच में इन क्षेत्रों को अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के उदाहरण के तौर पर शामिल किया गया है. भारत के इस्पात और धातु उद्योग पर भी इसका असर पड़ सकता है.

टेक्सटाइल और गारमेंट: भारत पहले से बांग्लादेश, वियतनाम और अन्य एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा करता है. अतिरिक्त शुल्क से अमेरिकी खरीदार दूसरे बाजारों की तरफ जा सकते हैं.

केमिकल और पेट्रोकेमिकल: अमेरिकी जांच में केमिकल सेक्टर शामिल है. USTR के दस्तावेज में भारत में पेट्रोकेमिकल और स्टील समेत कुछ उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का उल्लेख है.

फार्मा और रत्न-आभूषण: इन क्षेत्रों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है. फरवरी के भारत-अमेरिका फ्रेमवर्क में जेनेरिक दवाओं, रत्न और हीरे जैसे उत्पादों को कुछ प्रस्तावित टैरिफ से हटाने की बात थी. लेकिन यह राहत अंतिम समझौते और उसकी शर्तों पर निर्भर है.

इसलिए यह कहना अभी सही नहीं होगा कि इन सभी क्षेत्रों पर नया शुल्क निश्चित रूप से लगेगा. अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि USTR किन उत्पादों को जांच के निष्कर्षों में शामिल करता है.

चीन और यूरोपीय संघ को क्यों बनाया जा रहा है निशाना?

अमेरिका की इस जांच में चीन सबसे महत्वपूर्ण देश है. अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि चीन अपनी कंपनियों को सरकारी सब्सिडी, सस्ता कर्ज और अन्य सहायता देकर जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है. इससे स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और सोलर पैनल जैसे उत्पाद वैश्विक बाजार में कम कीमत पर पहुंच रहे हैं.

अमेरिका का कहना है कि इससे उसकी घरेलू कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है. चीन हालांकि ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं करता.

यूरोपीय संघ को भी जांच में शामिल किया गया है. यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं ऑटोमोबाइल, मशीनरी, केमिकल और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर हैं. अमेरिका इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना चाहता है.

जापान और दक्षिण कोरिया भी इस जांच में शामिल हैं. दोनों देश ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी बाजार के बड़े आपूर्तिकर्ता हैं.

यहां एक महत्वपूर्ण बात है. अमेरिका ने सभी देशों पर एक समान टैरिफ लगाने की बात नहीं कही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग देशों के लिए शुल्क की दर और उत्पादों का दायरा अलग हो सकता है. जिन देशों के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते हैं, उनके लिए तय टैरिफ सीमा को बनाए रखने की भी संभावना जताई गई है

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या असर होगा?

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत पहले से चल रही है. दोनों देशों ने 6 फरवरी 2026 को अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया था.

इसके तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 18 फीसदी की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करने का प्रस्ताव रखा था. बदले में भारत ने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी.

इस फ्रेमवर्क में जेनेरिक दवाओं, हीरे और रत्नों तथा कुछ विमान और विमान पुर्जों को प्रस्तावित टैरिफ से राहत देने की व्यवस्था भी शामिल थी. लेकिन अभी दोनों देशों के बीच अंतिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पूरा नहीं हुआ है.

भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को कहा था कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था और चल रही Section 301 जांचों पर स्पष्टता जरूरी है.

यानी नई जांच भारत के लिए बातचीत को और जटिल बना सकती है. भारत चाहता है कि उसके निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी टैरिफ मिले, जबकि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने उत्पादों के लिए ज्यादा पहुंच चाहता है.

इसके अलावा रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद भी दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा रही है. रॉयटर्स की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव और भारत की कृषि बाजार से जुड़ी चिंताएं व्यापार वार्ता में बाधा बनी हुई हैं.

भारतीय कंपनियों और आम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है?

अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो उसका असर सिर्फ निर्यातकों तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर उत्पादन, रोजगार, निवेश और रुपये की कीमत तक पहुंच सकता है.

भारतीय उत्पाद महंगे होंगे

मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में 100 डॉलर का उत्पाद बेचती है. अगर उस पर 10 फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लगता है तो अमेरिकी आयातक को 110 डॉलर चुकाने होंगे. इसके बाद वह या तो ग्राहक से ज्यादा कीमत वसूलेगा या भारतीय कंपनी से कीमत कम करने की मांग करेगा.

दोनों स्थितियों में भारतीय निर्यातक के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है.

रोजगार पर दबाव

टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे उद्योगों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं. अगर अमेरिकी खरीदार ऑर्डर कम करते हैं तो कंपनियां उत्पादन घटा सकती हैं. इससे नए रोजगार पैदा होने की रफ्तार धीमी हो सकती है और छोटे निर्यातकों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है.

छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी

बड़ी कंपनियों के पास नए बाजार तलाशने और कुछ समय तक नुकसान सहने की क्षमता होती है. लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए अमेरिकी बाजार में कीमत बढ़ने के बाद दूसरे खरीदार तलाशना आसान नहीं होगा. उन्हें कम मुनाफे पर काम करना पड़ सकता है.

रुपये और निवेश पर दबाव

अगर भारत के निर्यात में गिरावट आती है तो डॉलर की कमाई प्रभावित हो सकती है. इससे व्यापार घाटे और रुपये पर दबाव बढ़ने की आशंका होगी. निवेशक भी ऐसी स्थिति में उन कंपनियों को लेकर सतर्क हो सकते हैं जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है.

आम लोगों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव

अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घटने से निर्यात आधारित उद्योगों में नौकरियों और आय पर असर पड़ सकता है. इसका असर कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों और उनसे जुड़े स्थानीय बाजारों पर दिखाई दे सकता है. हालांकि, भारत में आम उपभोक्ताओं के लिए हर वस्तु की कीमत सीधे बढ़ जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं होगा.

भारत के सामने अब क्या विकल्प हैं?

भारत के सामने फिलहाल तीन बड़ी चुनौतियां हैं. पहली, अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए यह सुनिश्चित करना कि नए टैरिफ में भारतीय उत्पादों को अनावश्यक नुकसान न हो. दूसरी, अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करना ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम की जा सके. तीसरी, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और कंपनियों को उत्पादन लागत कम करने में मदद देना.

भारत को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों में भी निर्यात के अवसर बढ़ाने होंगे.

भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ तैयारी को सिर्फ भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा. यह अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और वैश्विक विनिर्माण में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है.

भारत के लिए चुनौती दोहरी है. एक तरफ उसे अमेरिका जैसे बड़े निर्यात बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी है, दूसरी तरफ अपने घरेलू उद्योगों और किसानों के हितों की रक्षा भी करनी है.

फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि अमेरिकी जांच में भारत के किन उत्पादों को निशाना बनाया जाता है और उन पर कितनी दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव आता है. जब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक भारतीय कंपनियों पर वास्तविक असर का आकलन करना जल्दबाजी होगी.