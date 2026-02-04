SIR Hearing Live: एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई आज, SC में खुद देंगी दलीलें
Bengal SIR: सीएम ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों वोटर्स, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है.
Bengal SIR Hearing: सुप्रीम कोर्ट बुधवार (4 फरवरी, 2026) को पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इनमें से एक याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर राजनीतिक भेदभाव करने और एसआईआर कराने में तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों वोटर्स, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है. अपनी याचिका में, ममता बनर्जी ने ईसीआई पर राजनीतिक इरादे से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि एक संवैधानिक संस्था, जिससे निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो 'किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है.'
बंगाल सीएम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे दखल देने की मांग की है और चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने की प्रार्थना की है. इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन याचिकाओं को भी बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने सोमवार को पहले नई दिल्ली में ईसीआई मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर एसआईआर पर आपत्तियां जताई थीं. बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने सीईसी पर तीखे आरोप लगाए, उन्हें 'घमंडी' बताया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से असली मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं और दावा किया था कि रिवीजन प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष चुनावी रोल ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं.
'SIR से मतदाताओं का नाम हटाने पर तत्काल रोक लगाएं', ममता बनर्जी ने SC से की अपील
ममता बनर्जी ने मंगलवार रात को एक अंतरिम आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम हटाने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल निर्देश देने की मांग की है. ममता बनर्जी का कहना है कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में लगभग 70 लाख नामों को असंगति या वर्तनी के अंतर के चलते नोटिस हुआ है और 14 फरवरी को फाइनल लिस्ट आनी है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
एसआईआर के खिलाफ दाखिल अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने खुद दलीलें पेश करने की मांग की है. हालांकि, अभी वह कोर्टरूम में सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठी हैं.
