पश्चिम बंगाल में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, स्वप्न दास को वित्त, जानें किसे क्या मिला?

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने आखिरकार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. एक जून को हुए पहले कैबिनेट विस्तार के 10 दिन बाद राज्य सरकार ने 35 नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंपने की आधिकारिक घोषणा कर दी. लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास रखे अहम विभाग

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह, पर्वतीय मामले, सूचना एवं संस्कृति, बिजली, भूमि एवं भूमि राजस्व, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं.

स्वप्न दासगुप्ता को वित्त, तापस राय को उद्योग विभाग

भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वप्न दासगुप्ता को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वरिष्ठ विधायक तापस राय को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार दिया गया है.

स्वास्थ्य विभाग डॉ. शारद्वत मुखर्जी को

वरिष्ठ चिकित्सक और विधाननगर से पहली बार विधायक बने डॉ. शारद्वत मुखर्जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं नोआपाड़ा के विधायक अर्जुन सिंह को परिवहन और श्रम विभाग सौंपा गया है.

शिक्षा विभाग दो हिस्सों में बंटा

सरकार ने शिक्षा विभाग को फिर दो हिस्सों में बांटा है. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग जगन्नाथ चटर्जी को दिया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग दीपक बर्मन को सौंपा गया है. दीपक बर्मन को आवास और एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है.

The Government of West Bengal has issued an official notification reallocating ministerial portfolios across its cabinet, signalling a significant reorganisation of state administration.



CM Suvendu Adhikari: Home & Hill Affairs, Land & Land Reforms, Refugee Relief &… pic.twitter.com/aTKtJYrfec — IANS (@ians_india) June 10, 2026

कृषि, पर्यटन और वन विभाग में भी नई जिम्मेदारियां

दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग दिया गया है. शंकर घोष को संसदीय कार्य और पर्यटन विभाग का जिम्मा मिला है, जबकि मनोज उरांव को वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पीएचई, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों का भी हुआ आवंटन

डॉ. अजय कुमार पोद्दार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) और लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग मिला है. गौरीशंकर घोष को पिछड़ा कल्याण, जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग दिया गया है, जबकि अरुप कुमार दास को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है.

महिला एवं बाल विकास विभाग मालती रावा राय को

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. इंद्रनील खान को खेल एवं युवा विभाग का जिम्मा दिया गया है. वहीं कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल से महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग वापस लेकर यह जिम्मेदारी मालती रावा राय को सौंप दी गई है. मालती रावा राय को स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार और कार्यक्रम निगरानी विभाग भी दिए गए हैं.

10 दिन बाद खत्म हुई विभागों को लेकर अटकलें

चार मई को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. नौ मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि एक जून को पहले कैबिनेट विस्तार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब आधिकारिक घोषणा के साथ विराम लग गया है.