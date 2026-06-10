हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, स्वप्न दास को वित्त, जानें किसे क्या मिला?

पश्चिम बंगाल में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, स्वप्न दास को वित्त, जानें किसे क्या मिला?

West Bengal Cabinet Portfolios: अर्जुन सिंह को श्रम एवं परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंद्रनील खान को खेल और उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने आखिरकार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. एक जून को हुए पहले कैबिनेट विस्तार के 10 दिन बाद राज्य सरकार ने 35 नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंपने की आधिकारिक घोषणा कर दी. लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास रखे अहम विभाग
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह, पर्वतीय मामले, सूचना एवं संस्कृति, बिजली, भूमि एवं भूमि राजस्व, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं.

स्वप्न दासगुप्ता को वित्त, तापस राय को उद्योग विभाग
भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वप्न दासगुप्ता को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वरिष्ठ विधायक तापस राय को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार दिया गया है.

स्वास्थ्य विभाग डॉ. शारद्वत मुखर्जी को
वरिष्ठ चिकित्सक और विधाननगर से पहली बार विधायक बने डॉ. शारद्वत मुखर्जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं नोआपाड़ा के विधायक अर्जुन सिंह को परिवहन और श्रम विभाग सौंपा गया है.

शिक्षा विभाग दो हिस्सों में बंटा
सरकार ने शिक्षा विभाग को फिर दो हिस्सों में बांटा है. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग जगन्नाथ चटर्जी को दिया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग दीपक बर्मन को सौंपा गया है. दीपक बर्मन को आवास और एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है.

कृषि, पर्यटन और वन विभाग में भी नई जिम्मेदारियां
दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग दिया गया है. शंकर घोष को संसदीय कार्य और पर्यटन विभाग का जिम्मा मिला है, जबकि मनोज उरांव को वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पीएचई, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों का भी हुआ आवंटन
डॉ. अजय कुमार पोद्दार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) और लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग मिला है. गौरीशंकर घोष को पिछड़ा कल्याण, जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग दिया गया है, जबकि अरुप कुमार दास को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है.

महिला एवं बाल विकास विभाग मालती रावा राय को
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. इंद्रनील खान को खेल एवं युवा विभाग का जिम्मा दिया गया है. वहीं कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल से महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग वापस लेकर यह जिम्मेदारी मालती रावा राय को सौंप दी गई है. मालती रावा राय को स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार और कार्यक्रम निगरानी विभाग भी दिए गए हैं.

10 दिन बाद खत्म हुई विभागों को लेकर अटकलें
चार मई को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. नौ मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि एक जून को पहले कैबिनेट विस्तार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब आधिकारिक घोषणा के साथ विराम लग गया है.

Published at : 10 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Chief Minister Cabinet Portfolios Subhendu Adhikari 'Chief Minister WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, स्वप्न दास को वित्त, जानें किसे क्या मिला?
पश्चिम बंगाल में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, स्वप्न दास को वित्त, जानें किसे क्या मिला?
इंडिया
TMC से इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने बदली X प्रोफाइल, ममता बनर्जी के साथ वाली फोटो भी हटाई, अब क्या लिखा?
TMC से इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने बदली X प्रोफाइल, ममता बनर्जी के साथ वाली फोटो भी हटाई, अब क्या लिखा?
इंडिया
TMC के कांग्रेस में विलय को ममता बनर्जी तैयार! राहुल गांधी के सामने अभिषेक बनर्जी ने रखी ये शर्त 
TMC के कांग्रेस में विलय को ममता बनर्जी तैयार! राहुल गांधी के सामने अभिषेक बनर्जी ने रखी ये शर्त 
इंडिया
'कांग्रेस में करें TMC का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद', सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर
'कांग्रेस में करें TMC का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद', सोनिया का ममता को बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
दिल्ली NCR
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट
इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget