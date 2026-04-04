गर्मी से मिलेगी राहत! बंगाल में 5 अप्रैल से शुरू होगा आंधी-तूफान का दौर, IMD का यलो अलर्ट

West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में इन दिनों मौसम काफी परेशान करने वाला बना हुआ है. सुबह से ही तेज गर्मी है और धूप से लोगों का हाल बेहाल है. हवा में नमी (आर्द्रता) काफी ज्यादा होने की वजह से उमस भरी गर्मी और घुटन भी बढ़ गई है.

अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बंगाल के कई जिलों में यही हाल बना रहेगा. लोगों को बढ़ती गर्मी के साथ-साथ उमस का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है.

Special Bulletin No. 3: Hot & Humid conditions very likely over some districts of South Bengal on 3rd and 4th April, 2026 and Enhanced Thunderstorm activity likely over some districts of West Bengal from 5th April, 2026 pic.twitter.com/ltmUIZrtGe — IMD Kolkata (@ImdKolkata) April 3, 2026

कई जिलों में हल्का तूफान संभव

मौसम विभाग ने बताया है कि पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की आंधी-तूफान के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा हावड़ा, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, उत्तर 24 परगना, हुगली और कोलकाता में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी.

5 अप्रैल को तेज आंधी और हवाओं का अलर्ट

5 अप्रैल यानि कल मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है. दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान जिलों में मुख्य रूप से इस तूफान का असर ज्यादा रहेगा.

6 से 9 अप्रैल तक बारिश और तूफान जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, 6 अप्रैल को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 7 और 8 अप्रैल को भी कई जिलों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. 9 अप्रैल तक दक्षिण बंगाल के ज्यादातर इलाकों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना बनी रहेगी. दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों के साथ-साथ अगले कुछ दिनों में उत्तर बंगाल के जिलों में भी आंधी-तूफान की संभावना है.