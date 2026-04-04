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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana: वारंगल में बेटे की चाह में हैवान बना पति, पत्नी और दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतारा

Telangana: वारंगल में बेटे की चाह में हैवान बना पति, पत्नी और दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतारा

Telangana Crime News: तेलंगाना के वारंगल में आरोपी अजारुद्दीन ने बेटे की चाह में गर्भवती पत्नी और दो बेटियों को स्विमिंग पूल में धक्का देकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 Apr 2026 09:22 PM (IST)
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Telangana Crime News: तेलंगाना के वारंगल शहर के बाहरी इलाके में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है. एक स्विमिंग पूल में एक ही परिवार तीन शव मिलने से इलाके में हड़कप मच गई है. मृतकों में गर्भवती मां और उसकी दो मासूम बेटियां शामिल हैं. 

शुरुआत में पति ने इसे हादसा बताया और इसे पहचानकर तुरंत पुलिस और रिश्तेदारों को जानकारी दी. पुलिस और परिजनों के पहुंचने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिससे यह साफ हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने आकर जांच की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

पुलिस जांच में खुला राज

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अजारुद्दीन अपनी पत्नी फरहत और बेटियां उमेरा और आयशा के साथ रहता था. शुरुआत बयान में उसने कहा कि उसकी पत्नी और बच्चे गलती से पूल में गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई. लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो इस दौरान कई बातें शक पैदा करने लगीं.

सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस ने पाया कि घटना से ठीक कुछ मिनट पहले ही स्विमिंग पूल के पास लगे कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया गया था. साथ ही तकनीकी जांच से पता चला कि घटना के समय अजारुद्दीन की लोकेशन पूल के पास ही थी. पुलिस की पूछताछ के दौरान अजारुद्दीन की बयान बार-बार बदलते रहे, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया.

बेटे की चाह बनी हत्या की वजह

जानकारी के मुताबिक, अजारुद्दीन और फरहत की लव मैरिज हुई थी और उनके पहले से ही दो बच्चे थे. फरहत तीसरी बार गर्भवती थी. हालांकि, आरोपी को शक था कि तीसरा बच्चा भी लड़की ही होगी, जिससे वह नाराज था. उसने कहा कि उसे एक बेटा चाहिए और उसने फरहत पर गर्भपात कराने का दबाव डाला, लेकिन उसने मना कर दिया.

इसी बात को लेकर अजारुद्दीन ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से छुटकारा पाने की योजना बनाई. इसके लिए स्विमिंग पूल में ही स्पॉट रखा गया. योजना के मुताबिक, वह उन्हें बुधवार को स्विमिंग पूल में ले जा कर धक्का दे दिया और इसके बाद उनके मरने का इंतजार करने लगा.

आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म 

इस घटना के बाद में आरोपी ने खुद ही रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी. फरहत के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने कुछ और बातें बताईं.

बाद में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया. उसने यह भी कहा कि पत्नी की मौत के बाद बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने उन्हें भी मार डाला. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया. 

Published at : 04 Apr 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Telangana Crime News Warangal News Family Murder Case
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