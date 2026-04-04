हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में चुनाव से पहले हिंदी पर फिर सियासत! शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन और धर्मेंद्र प्रधान में छिड़ी बहस 

तमिलनाडु में चुनाव से पहले हिंदी पर फिर सियासत! शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन और धर्मेंद्र प्रधान में छिड़ी बहस 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि NEP शिक्षा सुधार नहीं बल्कि एक चालाक तरीके से हिंदी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश है. उनके इस बयान पर शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 04 Apr 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदी को लेकर विवाद शुरू हो गया है. इसी मामले पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच बहस भी हो गई. सीएम स्टालिन ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था कि यह शिक्षा सुधार नहीं बल्कि एक चालाक तरीके से हिंदी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश है. इसी पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 'हिंदी थोपने' वाली बात पुरानी और थकी हुई राजनीति है. NEP में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है, यह स्टालिन की गलत व्याख्या है. 

यह मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, जिसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है. इसी शिक्षा नीति में प्राइमरी छात्रों के लिए नियम है- तीन भाषा फॉर्मूला, यानी स्कूल के बच्चों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी. इनमें से दो भारतीय भाषाओं का होना अनिवार्य है. दक्षिण भारत के राज्य केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि नई शिक्षा नीति के जरिए उनके ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है. 

नई शिक्षा नीति पर क्या बोले CM स्टालिन?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह शिक्षा सुधार नहीं बल्कि एक चालाक तरीके से हिंदी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश है. उन्होंने सवाल किया कि यह नियम एकतरफा क्यों है? दक्षिण के बच्चों को हिंदी सीखनी है, लेकिन हिंदी बोलने वाले राज्यों में तमिल या तेलुगु पढ़ाई जाती है? जवाब है नहीं.

स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय स्कूलों में तमिल पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर तक नहीं हैं. फिर दूसरों को भारतीय भाषाएं सीखने का उपदेश देना ठीक नहीं लगता. डीएमके चीफ ने कहा कि बिना पैसे और बिना तैयार टीचरों के यह नीति जबरदस्ती थोपी जा रही है. इससे नौकरियों में भी नुकसान होगा. हिंदी बोलने वाले राज्यों के बच्चों को फायदा होगा और बाकी राज्यों के बच्चे पीछे रह जाएंगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन को दिया ये जवाब 

तमिलनाडु के सीएम की ओर से लगाए गए आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हिंदी थोपने वाली बात पुरानी और थकी हुई राजनीति है. नई शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है, यह स्टालिन की गलत व्याख्या है. उन्होंने कहा कि NEP तो हर बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देती है. 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में तमिल भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर खूब सम्मान मिला है. काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन इसके जीते-जागते उदाहरण हैं. स्टालिन पर पलटवार करते हुए प्रधान ने कहा कि बच्चों के विकास में असली रुकावट तो DMK सरकार खुद है. तमिलनाडु ने अच्छे स्कूल बनाने के लिए एक समझौते पर साइन करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो खुद मुकर गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों नहीं बनने दिए जा रहे हैं. 

Published at : 04 Apr 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan MK Stalin Assembly Elections 2026 Tamilnadu Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु में चुनाव से पहले हिंदी पर फिर सियासत! शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन और धर्मेंद्र प्रधान में छिड़ी बहस 
तमिलनाडु में चुनाव से पहले हिंदी पर सियासत! शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन और धर्मेंद्र प्रधान में बहस 
इंडिया
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
इंडिया
स्टालिन की DMK, विजय थलपति की TVK या AIADMK ... तमिलनाडु में किस पार्टी को मिलेगा बहुमत? सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया
DMK, AIDMK या TVK... तमिलनाडु में किस पार्टी को मिलेगा बहुमत? सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया
इंडिया
कहीं हिंदुत्व तो कहीं स्थानीय पहचान... बंगाल, असम से लेकर तमिलनाडु तक, इन मुद्दों पर होगा चुनाव 
कहीं हिंदुत्व तो कहीं स्थानीय पहचान... बंगाल, असम से लेकर तमिलनाडु तक, इन मुद्दों पर होगा चुनाव 
Advertisement

वीडियोज

Ego ने बचाई Abhishek Bachchan और Aishwarya Rai की शादी?
Sansani: महायुद्ध का सबसे 'विध्वंसक' चैप्टर ! | Iran-israel War | Middle East War | Trump | abp News
Iran Israel War Update: ट्रंप का नया टारगेट सेट...पावर सेंटर पर करेंगे अटैक! | Middle East
Janhit With Chitra Tripathi: ईरान के मारे...Trump बेचारे, गुरूर..चूर-चूर! | Iran US Israel War
Khabar Filmy Hain: रोमांस से एक्शन तक... सलमान खान की 'सिकंदर' का फर्स्ट लुक आउट | Mathrubhumi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
पंजाब
चंडीगढ़: BJP हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, ISI साजिश का खुलासा
चंडीगढ़: BJP हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, ISI साजिश का खुलासा
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
इंडिया
भारत आ रहा ईरानी तेल से भरा जहाज चीन की ओर क्यों मुड़ा? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
भारत आ रहा ईरानी तेल से भरा जहाज चीन की ओर क्यों मुड़ा? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
इंडिया
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
हेल्थ
Varun Dhawan Daughter DDH Disease: किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
यात्री को फ्लाइट से दिखा चांद पर जाता रॉकेट, कैमरे में कैद नजारा देख नासा भी रह गया हैरान, वीडियो वायरल
यात्री को फ्लाइट से दिखा चांद पर जाता रॉकेट, कैमरे में कैद नजारा देख नासा भी रह गया हैरान
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget