पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में हुई कथित रेप और हत्या के मामले में 11 साल की बच्ची को जिंदा ही तलाब में फेंक दिया गया था. यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है. कुछ वक्त पहले बच्ची का शव दक्षिण 24 परगना में एक बोरी में मिला. बताया जा रहा है कि बच्ची शनिवार को अपने फ्रेंड के बर्थडे में गिफ्ट लेने के लिए घर से गई थी. तभी से लापता हो गई थी.

बंगाल में हैवानियत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्ची का शव 25 किलोमीटर दूर सूर्यपुर हाट इलाके में मिला. शव तालाब में था. इसके बाद इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला. गुस्साई भीड़ ने एक संदिग्ध को पीट-पीटकर मार डाला. वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शुरुआती जांच में बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान हैं. उसके शरीर में खरोंच और काटने के निशान हैं.

अधिकारियों की मानें तो उसके सिर पर या तो किसी भारी चीज से हमला किया गया है, यह उसे किसी सख्त जगह पर पटक कर हत्या की गई है. बच्ची के फेफड़ों और पेट में पानी भरा हुआ था. इससे पता चला है कि तालाब में फेंके जाने के समय बच्ची जिंदा थी.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा

पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि सिर की चोट से बहुत ज्यादा खून बहने और डूबने की वजह से उसकी मौत हुई. जांच एक अहम मोड़ पर है. सबूतों की जांच की जा रही है. पुलिस जांच में इकट्ठा हुए सबूतों को पीएम रिपोर्ट से मिलाया जा रहा है. पुलिस ने जानकारी दी है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज में चार लोगों को लड़की को ले जाते हुए देखा गया है. उनकी पहचान भी की जा रही है.

इसके अलावा पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि आनंद सरदार नाम के आरोपी को सोमवार दोपहर सर्च ऑपरेशन के दौरान शहर के बाजार से गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल फोन टावर लोकेशन से ट्रैक किया गया है. उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया है. आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है. इस पूरे मामले में एसपी की अगुवाई में 6 लोगों की एसआईटी गठित की गई है.

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