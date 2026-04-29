'कमल' का बंगाल फतेह, ममता की बढ़ी टेंशन, एग्जिट पोल में TMC के अभेद्य किले में BJP की सेंध

West Bengal Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल राज्य की राजनीति में एक निर्णायक बदलाव के संकेत दे रहे हैं. ‘पोल डायरी’ के तहत जारी इन आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ उभरती दिख रही है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर के बावजूद सीटों में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. आंकड़े यह भी बताते हैं कि इस चुनाव में मुकाबला लगभग पूरी तरह दो प्रमुख दलों के बीच सिमट गया है. सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को सत्ता छोड़नी पड़ सकती है और बीजेपी का अपना पहला मुख्यमंत्री बंगाल की धरती पर हो सकता है.

सीटों का अनुमान: BJP बहुमत के करीब, TMC पीछे

एग्जिट पोल के अनुसार, BJP ने सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 142 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 148 सीटों के आसपास और उससे ऊपर तक जाता है, जो संकेत देता है कि पार्टी सत्ता के करीब खड़ी है. यदि यह रुझान नतीजों में बदलता है, तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सत्ता का संतुलन बदल सकता है.

दूसरी ओर, टीएमसी ने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 99 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि पार्टी बहुमत से पीछे रह सकती है. हालांकि, यह भी सच है कि टीएमसी को अब दोबारा एक मजबूत विपक्ष के रूप में विधानसभा में देखा जा सकता है.

कांग्रेस और वाम दल: सीमित असर

कांग्रेस ने 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार उसे केवल 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है. यह प्रदर्शन दर्शाता है कि राज्य की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका बेहद सीमित हो गई है. हालांकि यहां भी उसको संतोष कर लेना चाहिए जब बकौल अधीररंजन चौधरी, पोलराइजेशन के चलते कांग्रेस का 2021 में सूपड़ा साफ हो गया था. यहां मिलती सीट कांग्रेस के लिए संजीवनी ही लग रही होंगी.

वहीं, लेफ्ट फ्रंट ने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है. कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर लंबे समय तक राज करने वाला वामपंथ इस चुनाव में भी हाशिए पर नजर आ रहा है. अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, जो बताता है कि चुनावी मुकाबला लगभग पूरी तरह दो ध्रुवों में बंट गया है.

वोट शेयर: बढ़त का आधार

वोट प्रतिशत के आंकड़े BJP की बढ़त को और स्पष्ट करते हैं. एग्जिट पोल के अनुसार, BJP को 45.87% वोट मिलने का अनुमान है, जो उसे सबसे आगे रखता है. यह संकेत देता है कि पार्टी ने राज्य में व्यापक स्तर पर अपना जनाधार मजबूत किया है.

टीएमसी को 40.32% वोट मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि पार्टी का कोर वोट बैंक अब भी मजबूत है, लेकिन वह BJP की बढ़त को रोकने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रहा.

कांग्रेस का वोट शेयर 4.59% और लेफ्ट फ्रंट का 7.47% रहने का अनुमान है. अन्य दलों को 1.75% वोट मिलने की संभावना है. इन आंकड़ों से साफ है कि विपक्षी वोटों का बिखराव BJP को फायदा पहुंचा सकता है.

मुकाबले की प्रकृति: ध्रुवीकरण चरम पर

इन आंकड़ों से जो सबसे बड़ा संकेत मिलता है, वह है चुनावी ध्रुवीकरण. बंगाल की राजनीति अब बहुकोणीय मुकाबले से निकलकर लगभग द्विध्रुवीय हो गई है. बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस और वाम दल जैसे पारंपरिक खिलाड़ी हाशिए पर चले गए हैं.

क्या बदल सकती है तस्वीर?

एग्जिट पोल भले ही एक स्पष्ट रुझान दिखाते हों, लेकिन अंतिम नतीजे आने तक अनिश्चितता बनी रहती है. पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है, जहां छोटे अंतर परिणाम बदल सकते हैं. फिर भी, मौजूदा आंकड़े बीजेपी को बढ़त में दिखाते हैं और ममता के सामने सत्ता बचाने की चुनौती खड़ी करते हैं.

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