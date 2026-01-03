हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इस बार जनता ने TMC को...', बंगाल चुनाव को लेकर BJP नेता का बड़ा बयान, अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना

'इस बार जनता ने TMC को...', बंगाल चुनाव को लेकर BJP नेता का बड़ा बयान, अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है. इसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 12:22 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई राज्यों के साथ ही इस साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है. बीजेपी बंगाल में इस बार जीत को लेकर ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही है. वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी अपनी सत्ता बनाए रखने को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी है. इसी बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का बयान आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है.

अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की यात्रा को लेकर समिक भट्टाचार्य ने कहा कि वो चाहे जितनी यात्रा कर लें लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने टीएमसी के विसर्जन की तैयारी कर ली है. पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई नहीं है बल्कि इस बार जनता और टीएमसी के बीच लड़ाई है और इसमें जनता की ही जीत होगी.

मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर क्या बोले भट्टाचार्य
ममता सरकार पर निशाना साधते हुए समिक भट्टाचार्य ने कहा कि हम मुस्लिमों से पूछना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने आपको क्या दिया. ईद पर आकर ममता बनर्जी बीजेपी को गाली देंगी और बाबरी मस्जिद की नींव डालेगी लेकिन आपकी नौकरी के लिए क्या किया. बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में मुस्लिम मर रहे हैं और उन्हें मुस्लिम ही मार रहे हैं. राज्य में मुसलमानों की हालत खराब है.

IPL में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज़ करने के मामले पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हालत क्या है सबके सामने है. वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है. इंदिरा गांधी का भी पुतला जला दिया, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया. सत्यजीत रे का घर जला दिया गया. अब ऐसे में बांग्लादेशी लोगों को तो सोचना होगा. जब हालात ठीक नहीं होंगे तो विवाद तो होगा ही. बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हो गया है, वो भूल गए हैं कि अतीत में कितने बांग्लादेशियों को मारा गया. 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 03 Jan 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
TMC Samik Bhattacharya WEST BENGAL ELECTION
