अभी नहीं करेंगे रणनीति का खुलासा, होगी हमारी वापसी, BJP जब हटेगी तब झेलेगी, ममता की धमकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल के इतिहास का काला दिन कहा।

West Bengal Elections Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक प्रचंड जीत को तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की साजिश का नतीजा कहा है. उन्होंने कहा कि हमारी वापसी फिर से जरूर होगी. बीजेपी जब हटेगी, तब वो भी झेलेगी. उन्होंने कहा कि राजनीति में इतना गंदा खेल पहले कभी नहीं हुआ. मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से चुनाव देख रही हूं. मैंने कई सरकारें देखी है, लेकिन इतना अत्याचार कभी नहीं देखा है. चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसे छीना नहीं जाता है.

उन्होंने कहा कि ये संदेश सभी के पास जाना चाहिए. सभी को उनके अत्याचार के बारे में पता चलना चाहिए. इसलिए अब हमने फैसला किया है कि हम इन्हें जाने नहीं देंगे. चुनाव आयोग के खिलाफ और जिस मैकेनिज्म का उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम पूरी तरह से उसका खुलासा करेंगे.

10 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को करेंगे गठितः ममता

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हम उन (चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी) पर कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे ये आपसी चर्चा के बाद निश्चित किया जाएगा. इसलिए हम अभी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे. हमने फैसला किया है कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें 10 सदस्य शामिल होंगे. वे उन सभी जगहों पर जाएंगे, जहां अत्याचार किए गए. पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता नहीं जा सकता है, ये अत्याचार है, लेकिन हमलोग वापस आएंगे. हमारी वापसी जरूर होगी. बीजेपी जब सत्ता से हटेगी तब उसे भी यह झेलना होगा.

बंगाल में जो कल हुआ, वो राज्य के लिए काला इतिहासः ममता

उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे सारे पार्टी ऑफिस पर कब्जा कर लिया. इसके अलावा, वे कल सोमवार (4 मई, 2026) को हमारे पार्टी मुख्यालय तृणमूल भवन पर भी कब्जा करने पहुंचे. उन्होंने अभिषेक के ऑफिस में पथराव किया. ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कल सोमवार को हुआ, वो बंगाल के लिए एक काला इतिहास था और इतिहास अपने आपको दोहराता है. हम चुनाव आयोग के रवैये की कड़ी निंदा करते हैं.

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