परिसीमन-FCRA बिल पर नजर, लेकिन गतिरोध में फंसकर रह गया संसद का मानसून सत्र

संसद के मानसून सत्र में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन बिल (FCRA Amendment Bill, 2026) को पारित कराने की तैयारी है, जबकि परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक चर्चा और अटकलें तेज हैं, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र गतिरोध में फंसकर रह गया है. मानसून सत्र में हंगामे के बीच भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया.

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है. इस सत्र की कुल अवधि 25 दिन है, जिसमें कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं, लेकिन अब तक सदन में चर्चा कम हंगामा ज्यादा नजर आया. बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और बेतुकी मांगें रखकर सदन को चलने नहीं दे रहा. परिसीमन और सदन की कार्यवाही को लेकर बुधवार (5 अगस्त) को भी कांग्रेस और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

मनोज तिवारी का विपक्षी सांसदों पर निशाना

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा, 'करीब 133 सदस्य 410 से ज्यादा सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. हम अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, जिससे मंत्री उन्हें सुन सकें, लेकिन वे रोज आते हैं, एक-दो मुद्दों पर हंगामा करते हैं, और जब उनसे उन पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है, तो वे तैयार नहीं होते. चर्चा से भागना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है.'

विपक्ष बर्बाद कर रहा समय - कमलजीत सहरावत

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर हंगामा कर रही हैं और सदन में बिलों पर कोई चर्चा नहीं हुई है. यह बहुत चिंता की बात है क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्रों के लोगों को हमसे उम्मीदें हैं. जनता के मुद्दे उठाने के लिए सांसद दिल्ली आए हैं, लेकिन विपक्ष हर दिन नारेबाजी कर समय बर्बाद कर रहा है.

बसवराज बोम्मई ने भी विपक्ष की कार्यशैली पर उठाए सवाल

भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने भी विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है. उन्होंने नीट का मुद्दा उठाया, जिस पर तीन दिन तक चर्चा हुई और सरकार ने हर बात का, पॉइंट-दर-पॉइंट जवाब दिया, जिसमें पुलिसिंग से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे. हर सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन वे बार-बार अपनी मांगें बदलते रहते हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'एक दिन वे जवाब मांगते हैं, तो अगले दिन जिद करते हैं कि गृह मंत्री ही जवाब दें. वे अपनी शर्तें थोपना और बेतुकी मांगें रखना चाहते हैं, जो सही नहीं है और विपक्ष को शोभा नहीं देता. उनके पास कोई असली मुद्दा नहीं है. वे सिर्फ राजनीति की कोशिश कर रहे हैं.'

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सतीश पूनिया का कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप

भाजपा सांसद सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये की वजह से ही उसका पतन हो रहा है. एक तरफ तो वह संविधान और लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती. अगर वह सच में लोकतंत्र का सम्मान करती, तो सदन में बनी रहती और बहस-चर्चा के जरिए अपनी बात रखती. लेकिन, कांग्रेस बहस से भागती है, क्योंकि उसके पास अपनी बात के बचाव के लिए कोई तर्क नहीं होता.

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