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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 14 जिलों के डेढ़ लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 14 जिलों के डेढ़ लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

Assam Floods: ASDMA ने बताया कि प्रशासन राज्य के चार जिलों में 55 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्रों को चला रही है, जहां इस वक्त 17,857 प्रभावित लोगों को आश्रय दिया गया है और उनकी देखभाल की जा रही है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Aug 2026 11:27 PM (IST)
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  • असम बाढ़ ने 14 जिलों में डेढ़ लाख लोगों को प्रभावित किया।
  • बुधवार को छह और मौतें, कुल मृतकों की संख्या 95।
  • शिवसागर, चराईदेव सबसे अधिक प्रभावित, 55 हजार जानवर बहे।
  • केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

Assam Floods: असम में दिन-प्रतिदिन बाढ़ और भारी बारिश की वजह से हालात और भी ज्यादा विकराल रूप ले रहा है. इस भयानक त्रासदी की वजह से शिवसागर, चराईदेव, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट समेत असम के 14 जिलों में रहने वाली डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. वहीं, इस आपदा के कारण असम मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की तरफ से जारी बुधवार (5 अगस्त, 2026) को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार (5 अगस्त) को छह और लोगों की मौत दर्ज की गई है. इसके साथ बाढ़ और भारी बारिश की वजह से असम में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95 हो गई है.

असम का शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला

इस साल असम में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जो जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, वो शिवसागर है. शिवसागर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से 60 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बाद, चराईदेव में 31 हजार से ज्यादा और जोरहाट जिले में 20 हजार से ज्यादा लोग भारी बारिश और भयानक बाढ़ की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं. यह भी बताया गया है कि असम में आई बाढ़ में 55 हजार से ज्यादा संख्या में जानवर बह गए हैं. 

ASDMA ने बताया है कि प्रशासन राज्य के चार जिलों में 55 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्रों को चला रही है, जहां इस वक्त 17,857 प्रभावित लोगों को आश्रय दिया गया है और उनकी देखभाल की जा रही है. एएसडीएमए के आंकड़ों के मुताबिक, इस वक्त असम के 365 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और राज्य 15,342.92 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने असम का बाढ़ प्रभावित जिलों का किया दौरा

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने राज्य में बाढ़ के स्थिति का आकलन करने के बाद कहा कि तबाही का पैमाना इतना व्यापक है कि हालात को सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है. भारत सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 05 Aug 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Assam Assam Floods JP Nadda HIMANTA BISWA SARMA

Frequently Asked Questions

असम में बाढ़ और भारी बारिश से कितने जिले और कितने लोग प्रभावित हुए हैं?

असम में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से 14 जिलों में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है।

असम में बाढ़ और भारी बारिश से मरने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई है?

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ और भारी बारिश के कारण मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95 हो गई है। बुधवार (5 अगस्त) को छह और लोगों की मौत दर्ज की गई थी।

असम में बाढ़ प्रभावित लोगों और जानवरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

प्रशासन राज्य के चार जिलों में 55 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहा है, जहां 17,857 लोगों को आश्रय दिया गया है। बाढ़ में 55 हजार से ज्यादा जानवर भी बह गए हैं।

असम में बाढ़ से हुए नुकसान का पैमाना क्या है और सरकार क्या मदद दे रही है?

बाढ़ से 365 गांव पानी में डूबे हैं और 15,342.92 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और मदद में कोई कमी नहीं की जाएगी।

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