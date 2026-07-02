बंगाल सरकार ने UCC बिल पर लिया बड़ा फैसला, SC के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठन को मंजूरी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगालः शुभेंदु सरकार ने UCC ड्राफ्ट बिल पर लिया बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठन को दी मंजूरी

बंगालः शुभेंदु सरकार ने UCC ड्राफ्ट बिल पर लिया बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठन को दी मंजूरी

UCC Bill in Bengal: बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी को UCC बिल की जांच करने और सिफारिशें देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Jul 2026 10:20 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को समान नागरिक संहिता (UCC) के ड्राफ्ट बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शुभेंदु सरकार ने विधानसभा में विधेयक को पेश करने से पहले यूसीसी ड्राफ्ट बिल की पड़ताल करने के लिए देश के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है.

मंत्रिमंडल ने UCC ड्राफ्ट बिल की जांच के लिए बनाई कमेटी- अग्निमित्रा पॉल

बंगाल सरकार में महिला और बाल कल्याण मामलों के साथ शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के साथ बातचीत के दौरान इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2026 के ड्राफ्ट बिल की पड़ताल के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है. 

एक महीने की पड़ताल के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल- अग्निमित्रा पॉल

उन्होंने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी देश के सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है. इसके साथ ही, पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के ड्राफ्ट बिल की जांच-पड़ताल करने और अपनी तरफ से सिफारिशें देने के लिए चार हफ्ते यानी एक महीने का समय भी दिया गया है और बिल की पूरी तरह से जांच-पड़ताल हो जाने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. 

यूसीसी पर विधानसभा में क्या बोले मुख्यमंत्री?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किए जाने के तीन दिन बाद यानी गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को यह फैसला लिया गया है कि यूसीसी बिल को सदन में पेश किए जाने से पहले एक उच्च स्तरीय न्यायिक समिति के समक्ष जांच के लिए भेजा जाए. समिति की जांच के बाद जो भी सिफारिशें होंगी उनके साथ यूसीसी ड्राफ्ट विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा.  

वहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार (29 जून, 2026) को विधानसभा में इस पहल की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार अगस्त महीने में निर्धारित बजट सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पेश करेगी. 

यह भी पढ़ेंः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर BJP की बड़ी बैठक, नए संगठन को लेकर हुई चर्चा, नितिन नवीन की टीम पर क्या हुई बात?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 02 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Uniform Civil Code WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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