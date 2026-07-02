अमित शाह के आवास पर BJP बड़ी बैठक, नए संगठन को लेकर चर्चा, नितिन नवीन की टीम पर क्या हुई बात?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी गुरुवार (2 जुलाई) को अहम बैठक रखी गई. मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए. इस दौरान नए संगठन को लेकर चर्चा हुई. साथ ही नितिन नवीन की टीम को लेकर भी बात हुई. तकरीबन ढाई घंटे चली बैठक में कई और अहम मसले भी रखे गए.

अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे. मीटिंग को नितिन नवीन की नई टीम के गठन और चार-पांच तारीख को होने वाले उत्तर प्रदेश के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि और किन मुद्दों पर बात हुई है.

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