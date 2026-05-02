स्ट्रॉन्गरूम विवाद: तृणमूल ने चुनाव आयोग में की शिकायत, डाक मतपत्रों की अनधिकृत छंटाई का आरोप

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कोलकाता के एक ईवीएम स्ट्रॉन्गरूम में डाक मतपत्रों की अनधिकृत छंटाई का आरोप लगाते हुए शनिवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई. खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर डेरा डाले तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डाक मतपत्रों से भरे 8 बक्से तड़के 4 बजे लाए गए और उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तृणमूल के एक सदस्य ने सवाल किया, ‘‘हम मांग करते आ रहे हैं कि ईवीएम और डाक मतपत्रों वाले हर 1 किलोमीटर की दूरी पर सीसीटीवी निगरानी रखी जाए. लेकिन जब इन बक्सों को अंदर ले जाया गया, तो यह साफ हो गया कि उन्हें सीसीटीवी की पहुंच से दूर कमरे में ले जाया गया. आखिर ऐसा क्यों?’’

बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में टकराव

उत्तरी और पूर्वी कोलकाता के कई विधानसभा क्षेत्रों की मतदान मशीनें खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्गरूम में रखी हैं. तृणमूल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच बीजेपी की श्यामपुकुर से उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गईं, जिससे तनाव और बढ़ गया. दोनों पक्ष नारेबाजी करने लगे, जबकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करती रही.

क्या बोलीं बीजेपी उम्मीदवार

चक्रवर्ती ने दावा किया कि हार के डर से तृणमूल कार्यकर्ता स्ट्रॉन्गरूम के बाहर हंगामा कर रहे हैं. बाद में तृणमूल ने कहा कि उसने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है. उत्तर 24 परगना जिले के बारासात सरकारी कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्गरूम के बाहर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सुबह 17 मिनट तक सीसीटीवी बंद रहे.

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टीएमसी उम्मीदवार का बयान

अशोकनगर से टीएमसी उम्मीदवार नारायण गोस्वामी मौके पर पहुंचे और परिसर के अंदर जाने की मांग की. एक निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के बाहर लगे मॉनिटर के बिजली के तार टूट गए थे. उन्होंने कहा, ‘‘17 मिनट का फुटेज तृणमूल या जिस भी पार्टी को चाहिए, उनके साथ साझा किया जाएगा.’’

बीजेपी ने पूर्व बर्धमान जिले में एक कथित वीडियो साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति को ‘यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ की दीवार फांदते देखा जा सकता है और इसी इमारत में ईवीएम रखी गई है. चुनाव आयोग ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वीडियो पुराना है और उसमें दिख रहा व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे और एसी लगाने का काम कर रहा था.

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