हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल, आमने-सामने आए TMC-BJP कार्यकर्ता, Video

पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल, आमने-सामने आए TMC-BJP कार्यकर्ता, Video

West Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके में स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हुई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 May 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके से तनाव की खबर सामने आई है. यहां स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसमें लोगों ने टीएमसी नेताओं पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं. घटना के दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच काफी देर तक बहस होती रही. हालांकि स्थिति को काबू में रखने की कोशिश की गई, लेकिन इलाके में तनाव बना रहा.

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में संपन्न हुआ है. अब इन चुनावों की मतगणना 4 मई को होनी है.

दक्षिण 24 परगना जिले में हो रहे हैं पुनर्मतदान

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीट के 15 केंद्रों पर जारी पुनर्मतदान प्रक्रिया के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे लगभग 37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर के चार मतदान केंद्रों पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से जारी है. चुनावी धांधली की जानकारी मिलने पर निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान का आदेश एक दिन पहले दिया था. अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे तक लगभग 36.99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

हिंसा या अशांति की कोई घटना सामने नहीं आई

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मगराहाट पश्चिम में 38.2 प्रतिशत और डायमंड हार्बर में 35.92 प्रतिशत मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हिंसा या अशांति की कोई घटना सामने नहीं आई है. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की पर्याप्त संख्या है. वेबकास्टिंग भी जारी है और हम पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं.’’ इन दोनों विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था.

मगराहाट पश्चिम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद समीम अहमद मोल्ला का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी गौर सुंदर घोष से है, जबकि कांग्रेस के अब्दुल मजीद हलदर और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के अब्दुल अजीज अल हसन भी मैदान में हैं.  डायमंड हार्बर सीट पर तृणमूल के पन्ना लाल हलदर, भाजपा के दीपक कुमार हलदर को चुनौती दे रहे हैं. कांग्रेस के गौतम भट्टाचार्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के समर नाइया समेत कई अन्य प्रत्याशी भी इस सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं.

Published at : 02 May 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
South 24 Parganas Breaking News Abp News West Bengal Elections 2026 Falta Clash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल, आमने-सामने आए TMC-BJP कार्यकर्ता, Video
पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल, आमने-सामने आए TMC-BJP कार्यकर्ता, Video
इंडिया
बगाल में रिपोलिंग के दौरान संविदा कर्मचारी तैनात, भड़के शुभेंदु अधिकारी बोले- क्या लोकतंत्र का भविष्य...
बगाल में रिपोलिंग के दौरान संविदा कर्मचारी तैनात, भड़के शुभेंदु अधिकारी बोले- क्या लोकतंत्र का भविष्य...
इंडिया
Disaster Alert System: देशभर में मोबाइल पर आए अलर्ट पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- घबराएं नहीं, ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की टेस्टिंग
मोबाइल पर आए अलर्ट पर बोले सिंधिया, कहा- घबराएं नहीं, ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की टेस्टिंग
इंडिया
बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...
बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर SC के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...
Advertisement

वीडियोज

TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
पंजाब
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी चेतावनी! बंद हो सकता है आपका गैस कनेक्शन, जान लें नया नियम
LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी चेतावनी! बंद हो सकता है आपका गैस कनेक्शन, जान लें नया नियम
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget