पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल, आमने-सामने आए TMC-BJP कार्यकर्ता, Video

West Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके से तनाव की खबर सामने आई है. यहां स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसमें लोगों ने टीएमसी नेताओं पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं. घटना के दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच काफी देर तक बहस होती रही. हालांकि स्थिति को काबू में रखने की कोशिश की गई, लेकिन इलाके में तनाव बना रहा.

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में संपन्न हुआ है. अब इन चुनावों की मतगणना 4 मई को होनी है.

#WATCH | West Bengal Elections 2026 | South 24 Parganas: Locals have a heated argument with security personnel in Falta area. They are alleging that TMC leaders are threatening them. pic.twitter.com/tZkariNAwo — ANI (@ANI) May 2, 2026

दक्षिण 24 परगना जिले में हो रहे हैं पुनर्मतदान

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीट के 15 केंद्रों पर जारी पुनर्मतदान प्रक्रिया के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे लगभग 37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर के चार मतदान केंद्रों पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से जारी है. चुनावी धांधली की जानकारी मिलने पर निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान का आदेश एक दिन पहले दिया था. अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे तक लगभग 36.99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.



हिंसा या अशांति की कोई घटना सामने नहीं आई

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मगराहाट पश्चिम में 38.2 प्रतिशत और डायमंड हार्बर में 35.92 प्रतिशत मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हिंसा या अशांति की कोई घटना सामने नहीं आई है. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की पर्याप्त संख्या है. वेबकास्टिंग भी जारी है और हम पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं.’’ इन दोनों विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था.

मगराहाट पश्चिम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद समीम अहमद मोल्ला का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी गौर सुंदर घोष से है, जबकि कांग्रेस के अब्दुल मजीद हलदर और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के अब्दुल अजीज अल हसन भी मैदान में हैं. डायमंड हार्बर सीट पर तृणमूल के पन्ना लाल हलदर, भाजपा के दीपक कुमार हलदर को चुनौती दे रहे हैं. कांग्रेस के गौतम भट्टाचार्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के समर नाइया समेत कई अन्य प्रत्याशी भी इस सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं.