दिल थामकर बैठिए! अभी 100 सीटों का रुझान बाकी है, क्या बदल जाएंगे बंगाल में समीकरण?

West Bengal Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद अब मतगणना हो रही है. बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है. भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में बढ़त बना ली है. तृणमूल कांग्रेस पिछड़ गई है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है. बंगाल की करीब 100 सीटों का रुझान अभी आना बाकी है. अगर इसमें टीएमसी को ज्यादा सीटों में बढ़त मिलती है तो मुकाबला टक्कर का हो सकता है.

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11.30 बजे तक भाजपा ने रुझानों में बंगाल में बहुमत हासिल कर लिया है. भाजपा 147 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 82 सीटों पर आगे चल रही है. टीएमसी को इस बार सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है. हालांकि असली खेल अभी भी बाकी है. करीब 100 सीटों के रुझान आने हैं, इसके बाद ही पूरी तरह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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भवानीपुर सीट पर आगे निकली टीएमसी, भाजपा पिछड़ी

बंगाल की सबसे चर्चित सीटों में से एक भवानीपुर की बात करें तो ममता बनर्जी ने बड़ी बढ़त बना ली है. वे भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी से 8 हजार वोटों से आगे चल रही हैं. शुरुआत में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन तीसरे राउंड के बाद गणित बदलता हुआ नजर आया. अब टीएमसी काफी आगे हो चुकी है.

शुरुआती रुझानों को लेकर क्या बोली टीएमसी

बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा है. जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत के लिए प्रार्थना कर रही है और पार्टी पर उसका आशीर्वाद है. कुणाल घोष ने शुरुआती रुझानों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'हम शुरुआती रुझानों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें बेलेघाटा की जनता, बंगाल के नागरिकों, कार्यकर्ताओं और साथियों पर पूरा भरोसा है.'

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