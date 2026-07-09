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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया11 जुलाई को चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग, राणा गुरजीत के आवास पर करेंगे दोनों नेता मुलाकात

11 जुलाई को चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग, राणा गुरजीत के आवास पर करेंगे दोनों नेता मुलाकात

प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह गुट की चंडीगढ़ में बैठक होगी. यह 11 जुलाई को होगी. यह बैठक सुबह 10 बजे होना है. बैठक राणा गुरजीत के आवास पर सुबह 10 बजे होना है. 

Written By : मोहित राज दुबे, कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Jul 2026 11:40 PM (IST)
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पंजाब में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बड़ी खबरें सामने आई हैं. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है. जानकारी के मुताबिक, 10 जुलाई को पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी गुट की बैठक नहीं होगी. बल्कि प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह गुट की चंडीगढ़ में 11 जुलाई को होगी. यह बैठक सुबह 10 बजे होना है. बैठक राणा गुरजीत के आवास पर सुबह 10 बजे होना है. 

मीटिंग में मौजूद रहेंगे चन्नी गुट के नेता, पंजाब अध्यक्ष नहीं होंगे शामिल

इस मीटिंग में चरणजीत सिंह चन्नी गुट के सभी नेता भी मौजूद रहेंगे. चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के सामने शर्त रखी है. बैठक में पंजाब के अध्यक्ष राजा बरार शामिल नहीं होंगे. चन्नी गुट के नेता प्रभारी भूपेश बघेल के सामने अपना पक्ष रखेंगे. बैठक में करीबन 80 नेता भी मौजूद रहेंगे. बैठक में सुबह के नाश्ते से लेकर लंच तक की व्यवस्था की गई है. 

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पंजाब के पूर्व सीएम से भूपेश बघेल ने की मुलाकात 

इधर गुरुवार को पंजाब के पूर्व सीएम से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है. भूपेश बघेल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्टल के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है. सूत्रों की मानें तो बैठक में पंजाब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने, वर्कर्स को एक्टिव करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने सीनियर कांग्रेस नेता इंद्र मोहनिंद्र से भी अलग से मुलाकात की है. 

पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कार्यकर्ता पार्टी की जान हैं: भूपेश बघेल

इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है. जिस किसी भी नेता ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने जाऊंगा. मेरे लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण है. कार्यकर्ता पार्टी की जान है. 

यह भी पढ़ेंः कश्मीर की वादियों से खतरे की घंटी! 20 साल में करीब 1°C बढ़ा तापमान, सबसे तेजी से गर्म हो रहे पहाड़

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 09 Jul 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Chandigarh Bhupesh Baghel Punjab Assembly Election
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