11 जुलाई को चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग, राणा गुरजीत के आवास पर करेंगे दोनों नेता मुलाकात

पंजाब में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बड़ी खबरें सामने आई हैं. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है. जानकारी के मुताबिक, 10 जुलाई को पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी गुट की बैठक नहीं होगी. बल्कि प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह गुट की चंडीगढ़ में 11 जुलाई को होगी. यह बैठक सुबह 10 बजे होना है. बैठक राणा गुरजीत के आवास पर सुबह 10 बजे होना है.

मीटिंग में मौजूद रहेंगे चन्नी गुट के नेता, पंजाब अध्यक्ष नहीं होंगे शामिल

इस मीटिंग में चरणजीत सिंह चन्नी गुट के सभी नेता भी मौजूद रहेंगे. चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के सामने शर्त रखी है. बैठक में पंजाब के अध्यक्ष राजा बरार शामिल नहीं होंगे. चन्नी गुट के नेता प्रभारी भूपेश बघेल के सामने अपना पक्ष रखेंगे. बैठक में करीबन 80 नेता भी मौजूद रहेंगे. बैठक में सुबह के नाश्ते से लेकर लंच तक की व्यवस्था की गई है.

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पंजाब के पूर्व सीएम से भूपेश बघेल ने की मुलाकात

इधर गुरुवार को पंजाब के पूर्व सीएम से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है. भूपेश बघेल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्टल के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है. सूत्रों की मानें तो बैठक में पंजाब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने, वर्कर्स को एक्टिव करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने सीनियर कांग्रेस नेता इंद्र मोहनिंद्र से भी अलग से मुलाकात की है.

पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कार्यकर्ता पार्टी की जान हैं: भूपेश बघेल

इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है. जिस किसी भी नेता ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने जाऊंगा. मेरे लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण है. कार्यकर्ता पार्टी की जान है.

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