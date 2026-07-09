Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीएम रेड्डी का लक्ष्य हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हब बनाना।

दो दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन शहर में नहीं हुए।

2036 ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ढाँचा बनेगा।

सीएम ने खेल विकास हेतु खिलाड़ियों से समर्थन माँगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को राजधानी हैदराबाद को एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हब बनाने के अपने उद्देश्य के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है. यह कहते हुए कि राज्य ने पिछले दो दशकों से किसी भी बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की मेजबानी नहीं की है, उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हैदराबाद में उन स्पोर्ट्स के लिए जगह बनाना है, ताकि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी कर सके.

खिलाड़ियों, छात्रों और अधिकारियों से समर्थन की अपील

दरअसल, हैदराबाद में स्पोर्ट्स पॉलिसी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM रेवंत रेड्डी ने खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और अधिकारियों से तेलंगाना में खेल को विकसित करने के उद्देश्य का समर्थन करने को कहा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1990 से 2004 के बीच हैदराबाद ने एफ्रो-एशियन गेम्स, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ-साथ कई इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी की. उन्होंने याद दिलाया कि उस समय की मिली-जुली राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में पहचान मिली थी. हालांकि, पिछले 20 सालों में ऐसे जरूरी स्पोर्ट्स इवेंट्स की कमी के कारण, उन सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया और यह दुख की बात है कि कुछ स्पोर्ट्स वेन्यू का इस्तेमाल शादियों और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है.

हैदराबाद में स्पोर्ट्स कल्चर को दोबारा शुरू करने के लिए उठाए कदम- रेड्डी

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘सरकार ने हैदराबाद में स्पोर्ट्स कल्चर को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं. जैसे भारत 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही तेलंगाना ने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप करने का लक्ष्य रखा है.’

उन्होंने कहा कि हैदराबाद को ओलंपिक्स के लिए होस्ट करना उनका सपना है और उन्होंने साफ किया कि सरकार भविष्य में तेलंगाना को देश के स्पोर्ट्स मैप पर एक अहम हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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