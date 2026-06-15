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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी से मिलने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष पर युवक ने दे मारा अंडा, वीडियो आया सामने

ममता बनर्जी से मिलने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष पर युवक ने दे मारा अंडा, वीडियो आया सामने

इस घटना से पहले पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से मारपीट हो चुकी है. वे यहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 15 Jun 2026 08:03 PM (IST)
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Eggs Thrown on TMC MLA Kunal Ghosh: कोलकाता के पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास टीएमसी के विधायक कुणाल घोष पर अंडा फेंका गया है. इसका वीडियो भी सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, कुणाल घोष पर अंडा फेंका गया. इससे थोड़ी देर के लिए अफरातफरी मच गई. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की. राज्य में पहले से ही राजनीतिक माहौल गरमा है. अब इस घटना ने भी सभी का ध्यान खींचा है. 

इससे पहले अभिषेक बनर्जी के साथ हो चुकी मारपीट
करीबन दो हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से मारपीट हो चुकी है. वे यहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे.  ऐसे में वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. नारेबाजी की. उनके साथ मारपीट की. लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके, उनकी शर्ट फाड़ दी. अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया.

20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय की घोषणा की
इधर, ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए बागी 20 सांसदों ने रविवार को नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय की घोषणा कर दी थी. सभी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की अनुमति के लिए भी पत्र भी सौंपा. बागी सांसदों में शामिल काकोली घोष ने कहा था कि अध्यक्ष से मिले इस समूह में 20 सदस्य हैं. उनकी संख्या सदन में पार्टी के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक है.

ये भी पढ़ें: इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान

वहीं, बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि बागी नेताओं ने NCP के साथ विलय किया है. यह एक राजनीतिक पार्टी है. एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है. असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, यह अदालत में तय होगा. इससे पहले टीएमसी के बागी नेता दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले थे.

ये भी पढ़ें: 75 रुपये वाली पार्टी में शामिल होंगे ममता के बागी सांसद, NCP के बारे में और क्या-क्या पता चला?

Published at : 15 Jun 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
Kolkata TMC Kunal Ghosh WEST BENGAL
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