'शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में...', बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में बनाए गए ‘म्यूज़ियम ऑफ वर्ड’ के पहले चरण का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने इसे देश की संस्कृति और विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका पर जोर देते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बंगाल हमेशा से भारतीय चेतना का वैश्विक प्रतीक रहा है और देश के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

अमित शाह ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से अलग करने की कोशिश की गई. उनके अनुसार छोटी सोच और विदेशी विचारधाराओं ने बंगाल की उस क्षमता को कमजोर किया, जिसके बल पर वह देश और दुनिया को दिशा देने का काम करता था. उन्होंने कहा कि बंगाल ने देश को अनेक महान विचारक, समाज सुधारक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं. इसलिए बंगाल केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारतीय चेतना और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Union Home Minister Amit Shah says, "Bengal has been a global beacon of Indian consciousness. There was a long period when attempts were made to alienate our Indian cultural consciousness from Bengal. Narrow ideologies, foreign ideologies, weakened… https://t.co/RzlJibnqXE pic.twitter.com/c7RooC2dmQ — ANI (@ANI) July 19, 2026

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सुभेंदु अधिकारी के बारे में अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय चेतना के इस महान प्रकाश स्तंभ को फिर से उसकी पूरी ताकत के साथ स्थापित किया जाए. उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल एक बार फिर देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा और वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रेरित करने का काम करेगा. अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल में बदलाव पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसका असर और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बदलाव की दिशा में काम हो रहा है. अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि बंगाल एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा और भारतीय संस्कृति, विचार और चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा.

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