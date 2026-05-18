UP Govt On Namaz: 'सड़कें इबादत या फिर प्रदर्शन...', सड़कों पर नमाज को लेकर CM योगी के फरमान पर आया VHP का बयान
UP Govt On Namaz: सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर VHP प्रवक्ता विनोद बंसल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज को लेकर दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रवक्ता विनोद बंसल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, किसी भी तरह के धार्मिक शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं. विनोद बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती दिखाई थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश दिया है.
योगी के बयान का समर्थन
विनोद बंसल ने कहा, 'सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया है और अब बंगाल सरकार ने भी इसी दिशा में कदम उठाया है.' बंसल ने दावा किया कि कई जगहों पर जुमे या अन्य अवसरों पर सड़कें घेरकर नमाज अदा की जाती थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी. उन्होंने कहा कि इससे एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं की आवाजाही भी प्रभावित होती थी.
बंगाल सरकार के फैसला का भी स्वागत
उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सड़कें आम जनता के उपयोग के लिए होती हैं और उन्हें बाधित नहीं किया जाना चाहिए. VHP प्रवक्ता ने कहा कि अब लोगों को उम्मीद है कि सड़कें सुचारु रूप से चलने के लिए उपलब्ध रहेंगी और आम नागरिकों को जाम या अवरोध जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें: फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
VHP का बयान
विनोद बंसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दृष्टिकोण का भी समर्थन किया जिसमें धार्मिक आयोजनों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है. वीएचपी का कहना है कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थलों पर होनी चाहिए और सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करना कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है. संगठन ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्ती बरतने की मांग दोहराई और कहा कि राज्य में कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए.
योगी आदित्यनाथ ने बकरीद पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख दोहराया है. राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं और सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सीएम योगी ने कहा, 'लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं होती. सड़कें चलने के लिए हैं. किसी को भी चौराहे या सड़क पर कब्जा करके आवागमन बाधित करने का अधिकार नहीं है.' उन्होंने कहा कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर ज्यादा लोग हों तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है.
ये भी पढ़ें: 'मेरी गिरफ्तारी हो सकती है...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग से पहले कलकत्ता HC पहुंचे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL