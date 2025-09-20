हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातिलक, रक्षा सूत्र और गौमूत्र... नवरात्रि से पहले VHP का फरमान, गरबा कार्यक्रम में एंट्री के लिए बनाए नियम

तिलक, रक्षा सूत्र और गौमूत्र... नवरात्रि से पहले VHP का फरमान, गरबा कार्यक्रम में एंट्री के लिए बनाए नियम

Garba in Nagpur: VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि देवी को खुश करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है. इनमें वही भाग लें जो इन सभी अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Sep 2025 11:59 PM (IST)

नवरात्रि और गरबा के कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं की सहभागिता और एंट्री सुनिश्चित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने नए नियमों के फरमान जारी कर दिए हैं. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कहा कि गरबा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को प्रवेश से पहले तिलक लगाना होगा, रक्षा सूत्र बांधना होगा और हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करनी होगी.

महाराष्ट्र के नागपुर में VHP के विदर्भ प्रांत के महासचिव प्रशांत तितरे ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को कहा कि इसके अलावा सभी प्रतिभागियों पर गौमूत्र भी छिड़का जाएगा. उन्होंने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा पंडालों में निगरानी भी करेंगे, ताकि रविवार (21 सितंबर, 2025) से 1 अक्टूबर, 2025 तक मनाया जाने वाला नवरात्र उत्सव इन सभी नियमों का पालन किया जाए.

VHP ने दावा करते हुए कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही गरबा कार्यक्रमों में शामिल हों और ‘लव जिहाद’ जैसी घटनाओं से बचा जा सके. हर साल नवरात्र से पहले इस मुद्दे को लेकर कई कदम उठाए जाते हैं.

गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, देवी को खुश करने का धार्मिक अनुष्ठान है- नायर

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि देवी को खुश करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है. वे (मुस्लिम समुदाय की ओर संकेत) मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते है. इन कार्यक्रमों में सिर्फ वही भाग लें, जो इन सभी अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं.’

विपक्ष और सरकार ने मामले पर दी प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) और संघ परिवार पर समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया. वहीं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, ‘हम आयोजन समिति अपने नियम तय कर सकती है. अगर उन्हें कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति मिल चुकी है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है.’

जबकि भाजपा के मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने कहा, ‘गरबा एक हिंदू आयोजन है और दूसरे धर्मों के लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.’

VHP के नियमों पर विफरे संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ‘यह देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश है. इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाना ही उनकी रोजी-रोटी है. मैं सभी धर्मों के समान सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, वह महाराष्ट्र और देश के लिए सही नहीं है.’

वहीं, कांग्रेस ने और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ‘बीजेपी से जुड़े संगठन सत्ता पाने या बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. उनका मकसद देश को और अधिक बांटना है और धर्म के नाम पर राजनीति करना है. महाराष्ट्र की ताकत हमेशा विविधता में एकता की रही है, उसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.’

यह भी पढ़ेंः टैरिफ वाली टेंशन के बीच अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीयूष गोयल, व्यापार के मुद्दे पर करेंगे बातचीत

Published at : 20 Sep 2025 11:58 PM (IST)
Tags :
Dussehra Navratri VHP NAGPUR MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
राजस्थान
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
राजस्थान
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
जनरल नॉलेज
क्या सूरज पर जाया जा सकता है? जानिए किन किन देशों ने की है अब तक कोशिश और क्या रहा है इसका अंजाम
क्या सूरज पर जाया जा सकता है? जानिए किन किन देशों ने की है अब तक कोशिश और क्या रहा है इसका अंजाम
ट्रेंडिंग
बंगाली भाभी ने डांस फ्लोर पर जमकर लगाए ठुमके! कमर और हुस्न के कॉम्बो ने जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
बंगाली भाभी ने डांस फ्लोर पर जमकर लगाए ठुमके! कमर और हुस्न के कॉम्बो ने जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget