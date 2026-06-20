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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेक सिस्टम में खराबी, 4.30 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन

वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेक सिस्टम में खराबी, 4.30 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन

वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से रांची जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन रास्ते में खराब हो गया. शुक्रवार को कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन 10 मिनट की देरी से चली थी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 09:16 AM (IST)
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वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से रांची जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन रास्ते में खराब हो गया. इस वजह से ट्रेन 4.30 घंटे से ज्यादा समय तक बिहार के रोहतास जिले के कुम्हउ स्टेशन पर खड़ी रही. वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नंबर 20888 है वो हर दिन शाम 4.05 बजे कैंट स्टेशन से चलती है. शुक्रवार को कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन 10 मिनट की देरी से चली.

बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन 4.45 बजे पहुंच गई लेकिन यहां से चलने के बाद के बाद इस ट्रेन का अगला स्टापेज गया जंक्शन हैं. इसके पहले रोहतास जिले के कुम्हउ और सासाराम के बीच में ही इंजन खराब हो गया. ट्रेन सामान्य दिनों में इस स्टेशन से 5.35 बजे होकर गुजरती है लेकिन शुक्रवार की रात यहां इंजन खराब होने की वजह से यही पर खड़ी रही.

(ये एक ब्रेकिंग ख़बर है इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है)

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Railway Track Breaking News Abp News Brake Varanasi-Ranchi Vande Bharat Express
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