वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से रांची जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन रास्ते में खराब हो गया. इस वजह से ट्रेन 4.30 घंटे से ज्यादा समय तक बिहार के रोहतास जिले के कुम्हउ स्टेशन पर खड़ी रही. वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नंबर 20888 है वो हर दिन शाम 4.05 बजे कैंट स्टेशन से चलती है. शुक्रवार को कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन 10 मिनट की देरी से चली.

बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन 4.45 बजे पहुंच गई लेकिन यहां से चलने के बाद के बाद इस ट्रेन का अगला स्टापेज गया जंक्शन हैं. इसके पहले रोहतास जिले के कुम्हउ और सासाराम के बीच में ही इंजन खराब हो गया. ट्रेन सामान्य दिनों में इस स्टेशन से 5.35 बजे होकर गुजरती है लेकिन शुक्रवार की रात यहां इंजन खराब होने की वजह से यही पर खड़ी रही.

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