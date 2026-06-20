अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर भड़की VHP, कहा- 'दान को चंदा कहना हिंदू आस्था का अपमान'

अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के कथित दुरुपयोग और चोरी के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विहिप ने कहा है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से चढ़ाई गई धनराशि को 'चंदा' कहना हिंदू भावनाओं का अपमान है. संगठन ने राम मंदिर में दान राशि की चोरी के आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.

मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद विहिप की प्रतिक्रिया

विहिप की यह प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या को बदनाम करने और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी.

महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस कार्यक्रम में बोले योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात अयोध्या स्थित श्री मणिराम दास छावनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही. यह कार्यक्रम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था.विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग बिना किसी ठोस सबूत के दान राशि की चोरी के "निराधार और तथ्यहीन" आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने मांग की कि एसआईटी ऐसे लोगों को नोटिस जारी करे और उनसे उनके आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे.

'हिंदू भावनाएं भड़काने वालों पर हो कार्रवाई'

विनोद बंसल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि एसआईटी को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करनी चाहिए, जो हिंदू भावनाएं भड़काने और श्रीराम जन्मभूमि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप समाज में भ्रम फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं.

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'चंदा' शब्द का हिंदू परंपरा में कोई स्थान नहीं

विहिप प्रवक्ता ने कहा कि 'चंदा' शब्द का हिंदू आस्था और धार्मिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं है. मंदिरों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास से दान अर्पित करते हैं, इसलिए उसे 'चंदा' कहना उचित नहीं है. विनोद बंसल ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास राम मंदिर में चढ़ाई गई दान राशि के कथित दुरुपयोग या चोरी से जुड़े कोई तथ्य या सबूत हैं, तो उन्हें तुरंत एसआईटी को सौंपना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच में सहयोग मिल सके. बंसल ने कहा कि हिंदू समाज इस पूरे मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समाज दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को बख्शेगा नहीं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहेगा.