हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर भड़की VHP, कहा- 'दान को चंदा कहना हिंदू आस्था का अपमान'

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर भड़की VHP, कहा- 'दान को चंदा कहना हिंदू आस्था का अपमान'

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के कथित दुरुपयोग और चोरी के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के कथित दुरुपयोग और चोरी के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विहिप ने कहा है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से चढ़ाई गई धनराशि को 'चंदा' कहना हिंदू भावनाओं का अपमान है. संगठन ने राम मंदिर में दान राशि की चोरी के आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.

मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद विहिप की प्रतिक्रिया

विहिप की यह प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या को बदनाम करने और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी.

महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस कार्यक्रम में बोले योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात अयोध्या स्थित श्री मणिराम दास छावनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही. यह कार्यक्रम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था.विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग बिना किसी ठोस सबूत के दान राशि की चोरी के "निराधार और तथ्यहीन" आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने मांग की कि एसआईटी ऐसे लोगों को नोटिस जारी करे और उनसे उनके आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे.

'हिंदू भावनाएं भड़काने वालों पर हो कार्रवाई'

विनोद बंसल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि एसआईटी को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करनी चाहिए, जो हिंदू भावनाएं भड़काने और श्रीराम जन्मभूमि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप समाज में भ्रम फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- उद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'

'चंदा' शब्द का हिंदू परंपरा में कोई स्थान नहीं

विहिप प्रवक्ता ने कहा कि 'चंदा' शब्द का हिंदू आस्था और धार्मिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं है. मंदिरों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास से दान अर्पित करते हैं, इसलिए उसे 'चंदा' कहना उचित नहीं है. विनोद बंसल ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास राम मंदिर में चढ़ाई गई दान राशि के कथित दुरुपयोग या चोरी से जुड़े कोई तथ्य या सबूत हैं, तो उन्हें तुरंत एसआईटी को सौंपना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच में सहयोग मिल सके. बंसल ने कहा कि हिंदू समाज इस पूरे मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समाज दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को बख्शेगा नहीं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहेगा.

 

Published at : 20 Jun 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
VHP Vishva Hindu Parishad Ram Mandir Donation Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
इंडिया
Ladakh Off Roading: लद्दाख के हनले में ऑफ-रोड ड्राइविंग पर बड़ा एक्शन, महिंद्रा फॉर्च्यूनर समेत ड्राइवर जब्त
लद्दाख के हनले में ऑफ-रोड ड्राइविंग पर बड़ा एक्शन, महिंद्रा फॉर्च्यूनर समेत ड्राइवर जब्त
इंडिया
क्या चरवाहे ने 10 गायों को मौत के घाट उतारा ? तेलंगाना के इस गांव में चौंकाने वाला मामला
क्या चरवाहे ने 10 गायों को मौत के घाट उतारा ? तेलंगाना के इस गांव में चौंकाने वाला मामला
इंडिया
क्रिप्टो के जरिए 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा के अवैध विदेशी लेनदेन का खुलासा, ED की बड़ी कार्रवाई
क्रिप्टो के जरिए 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा के अवैध विदेशी लेनदेन का खुलासा, ED की बड़ी कार्रवाई
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर कटा बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
ओटीटी
Free Movies On OTT: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
ओटीटी रिलीज: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
इंडिया
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
विश्व
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget