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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजर्मनी से आए छोटे बच्चे ने किए अयोध्या में रामलला के दर्शन, कहा- 'इंडिया में गर्मी बहुत है'

जर्मनी से आए छोटे बच्चे ने किए अयोध्या में रामलला के दर्शन, कहा- 'इंडिया में गर्मी बहुत है'

Ayodhya Ram Temple: जर्मनी से आए एक बच्चे ने अयोध्या में स्थित भगवान राम मंदिर के दर्शन किए. इस दौरान उसने भारत में बहुत गर्मी होने का जिक्र भी किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Mar 2026 05:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर देश दुनिया में अपनी आस्था को लेकर चर्चा में है. यहां दुनियाभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में जर्मनी से आए एक बच्चे ने भी भगवान राम के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. बच्चे का एक वीडियो में भी सामने आया है.

भारत में बहुत ज्यादा गर्मी है: अंजेनय

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अंजेनय नाम के बच्चे ने मंदिर दर्शन के अनुभव शेयर किए. वह मंदिर से दर्शन करके ही लौट रहा था, जिसके बाद उसने मीडिया से बात की. इस दौरान उसने बताया, 'मेरा अनुभव सचमुच बहुत अच्छा रहा. लेकिन यहां बहुत ज्यादा गर्मी है. भारत ऐसा ही है. पर मैं इस गर्मी को झेल सकता हूं. मंदिर सचमुच बहुत अच्छा है. भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन एक बहुत ही शानदार अनुभव था.'

जर्मनी के बच्चे ने भगवान की राम मूर्ति के दर्शन किए

इसके अलावा अंजेनय ने बताया कि वो जर्मनी के रहने वाले हैं. उन्होंने एक दिन पहले ही भगवान राम की मूर्ति के दर्शन किए. इससे दो दिन पहले वो राम जी के दर्शन करना चाहते थे. रामलला के दर्शन करना एक अच्छा अनुभव रहा. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. 

राम मंदिर भारत के यूपी में स्थित है. वह एक हिंदू मंदिर है. मान्यताओं के अनुसार यह राम भगवान की जन्मभूमि है. राम भगवान के जन्म का स्थान है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया. भगवान श्री राम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है. मंदिर के उद्घाटन के बाद से यहां बड़ी तदाद में लोग दर्शन करने आते हैं. इनमें देश-विदेश के सैलानी भी मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई

Published at : 22 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Summer Ayodhya Ram Temple Germany INDIA
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