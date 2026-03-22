जर्मनी से आए छोटे बच्चे ने किए अयोध्या में रामलला के दर्शन, कहा- 'इंडिया में गर्मी बहुत है'

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर देश दुनिया में अपनी आस्था को लेकर चर्चा में है. यहां दुनियाभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में जर्मनी से आए एक बच्चे ने भी भगवान राम के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. बच्चे का एक वीडियो में भी सामने आया है.

भारत में बहुत ज्यादा गर्मी है: अंजेनय

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अंजेनय नाम के बच्चे ने मंदिर दर्शन के अनुभव शेयर किए. वह मंदिर से दर्शन करके ही लौट रहा था, जिसके बाद उसने मीडिया से बात की. इस दौरान उसने बताया, 'मेरा अनुभव सचमुच बहुत अच्छा रहा. लेकिन यहां बहुत ज्यादा गर्मी है. भारत ऐसा ही है. पर मैं इस गर्मी को झेल सकता हूं. मंदिर सचमुच बहुत अच्छा है. भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन एक बहुत ही शानदार अनुभव था.'

#WATCH | Ayodhya, UP: A young devotee, Anjeneya, from Germany, who visited Ram Janmabhoomi Temple recently, says, "My experience at Ram Temple was really good. But it is extremely hot. India is like that, but I can manage the hot season. The temple is really good. It was a really… pic.twitter.com/kmC1HkvpcN — ANI (@ANI) March 22, 2026

जर्मनी के बच्चे ने भगवान की राम मूर्ति के दर्शन किए

इसके अलावा अंजेनय ने बताया कि वो जर्मनी के रहने वाले हैं. उन्होंने एक दिन पहले ही भगवान राम की मूर्ति के दर्शन किए. इससे दो दिन पहले वो राम जी के दर्शन करना चाहते थे. रामलला के दर्शन करना एक अच्छा अनुभव रहा. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

राम मंदिर भारत के यूपी में स्थित है. वह एक हिंदू मंदिर है. मान्यताओं के अनुसार यह राम भगवान की जन्मभूमि है. राम भगवान के जन्म का स्थान है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया. भगवान श्री राम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है. मंदिर के उद्घाटन के बाद से यहां बड़ी तदाद में लोग दर्शन करने आते हैं. इनमें देश-विदेश के सैलानी भी मौजूद हैं.

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