Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका ने आज से बढ़ा दी वीजा फीस, जानें भारतीयों पर क्या होगा इसका असर?

अमेरिका ने आज से बढ़ा दी वीजा फीस, जानें भारतीयों पर क्या होगा इसका असर?

USCIS ने 16 अक्टूबर, 2026 से इमिग्रेशन से जुड़ी कुछ फीस बढ़ा दी हैं. इनमें शरण, रोजगार प्राधिकरण, अस्थायी संरक्षित स्थिति और कुछ इमिग्रेशन पैरोल लाभों के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 16 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने अपने यहां आने वाले विदेशी लोगों के लिए इमिग्रैशन (Immigration) फीस को बढ़ाने का फैसला किया है. अमेरिका के इस फैसले के बाद अमेरिका में रोजगार चाहने वाले भारतीयों और ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि अमेरिका में शरण चाहता है, उनके लिए खर्च बढ़ जाएगा.

यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रैशन सर्विसेज (USCIS) ने 16 अक्टूबर 2026 से इमिग्रैशन से जुड़ी कुछ फीस बढ़ा दी हैं. इनमें शरण (Asylum) आवेदनों, रोजगार प्राधिकरण (Employment Authorization), अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) और कुछ इमिग्रैशन पैरोल लाभों के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है.

बढ़ती महंगाई को देखकर बढ़ाई गई फीस

अमेरिकी इमिग्रेशन सर्विसेज ने यह फैसला H.R. 1 रिकॉन्सिलिएशन (Reconciliation) कानून के तहत हर साल महंगाई को समायोजित करने के लिए किया है. USCIS ने बताया कि ये बदलाव जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच की महंगाई को ध्यान में रखकर किए गए हैं और इनमें बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है. USCIS के अनुसार 16 अक्टूबर से आने वाले आवेदनों से नई फीस ही ली जाएगी.

ये नए शुल्क इमिग्रैशन से जुड़ी चार श्रेणियों पर लागू होते हैं:-

* शरण (asylum) आवेदन शुल्क $102(₹9679.28) से बढ़कर $105(₹9964.21) हो गया है.

* फॉर्म I-131 के तहत इमिग्रैशन पैरोल शुल्क $1,020(₹96795) से बढ़कर $1,050(₹99642) हो गया है.

*  रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज EAD (Initial employment authorization document) के तहत शरण चाहने वालों, पैरोल पाने वालों और अस्थायी संरक्षित स्थिति TPS (Temporary Protected Status) के आवेदकों के लिए शुरुआती EAD आवेदन शुल्क $560(₹53142) से बढ़कर $570(₹54091) हो गया है.

* TPS आवेदन फॉर्म (I-821) अब $510(₹48397) से बढ़कर $520(₹49346) हो गया है.

भारतीयों पर असर

इनमें EAD इमिग्रैशन में बढ़ी फीस भारतीयों के सबसे प्रमुख है. क्योंकि हर साल हजारों भारतीय अमेरिका में रोजगार की तलाश में जाते रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए अब अमेरिका जाना थोड़ा और महंगा हो जाएगा. ये फैसला तब आया है, जब आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिन भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण H-1B वीजा की फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं. भारतीय सबसे ज्यादा H-1B वीजा पर अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं.

अन्य वीजा की फीस रहेंगी जस की तस

USCIS की यह फीस बढ़ोतरी केवल ऊपर दिए गए इमिग्रैशन फॉर्म के लिए है, अन्य तरह के वीजा के लिए अभी भी पुराना शुल्क ही देना होगा. अमेरिका में इमिग्रैशन के लिए बढ़ी हुई यह फीस केवल उन आवेदनों पर लागू होगी, जिन पर 16 अक्टूबर 2026 या उसके बाद की तारीख (पोस्टमाार्क) लिखी होगी.

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 16 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
USA 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संजय राउत को CJI सूर्यकांत की फटकार, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
संजय राउत को CJI सूर्यकांत की फटकार, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
इंडिया
बढ़ते हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा- '2 हफ्ते के भीतर...'
बढ़ते हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा- '2 हफ्ते के भीतर...'
इंडिया
मार्को रुबियो के भारत दौरे पर राहुल गांधी का तंज, कहा- 'मोदी जी, मैं समझा दूं...'
मार्को रुबियो के भारत दौरे पर राहुल गांधी का तंज, कहा- 'मोदी जी, मैं समझा दूं...'
इंडिया
Lehra Do Tiranga March Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
दिल्ली NCR
यमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी
यमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी
इंडिया
अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'
अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'
क्रिकेट
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
बिहार
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
ट्रेंडिंग
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget