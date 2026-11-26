अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के बीच अमेरिकी प्रशासन ने टैरिफ को लेकर एक और दबाव बढ़ा दिया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 14 अर्थव्यवस्थाओं के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच शुरू की है. इस जांच के आधार पर भारत पर 25 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है. हालांकि, अभी ये शुल्क लागू नहीं हुए हैं और प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों से राय मांगी जा रही है. इस घटनाक्रम ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों, भारतीय निर्यात और घरेलू बाजार को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

मामले पर पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने कहा कि अमेरिका की सेक्शन 301 जांच और अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक चुनौती है. अमेरिका का आरोप है कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं घरेलू और वैश्विक मांग की तुलना में अधिक उत्पादन क्षमता विकसित कर रही हैं, जिससे अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है. हालांकि, भारत ने अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से जुड़े अमेरिकी आरोपों को स्वीकार नहीं किया है. भारत का मानना है कि व्यापार से जुड़ी चिंताओं का समाधान दोनों देशों के बीच जारी बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए.

व्यापार वार्ता के बीच टैरिफ का दबाव

पूर्व राजनयिक महेश सचदेवा ने अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ को भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया. उनके मुताबिक, इस तरह के कदमों का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों और भविष्य के कारोबारी माहौल पर पड़ सकता है. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है. ऐसे में टैरिफ संबंधी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालना दोनों देशों के हित में होगा. व्यापार वार्ता में अनिश्चितता बढ़ने से निर्यातकों और कारोबारियों के फैसले भी प्रभावित हो सकते हैं.

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भी अमेरिकी नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने USTR की ओर से जारी नोटिस और उस पर मांगी गई टिप्पणियों का संज्ञान लिया है. सेक्शन 301 के तहत यह जांच भारत समेत 14 देशों के विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादों से जुड़े कानूनों, नीतियों और तौर-तरीकों को लेकर की जा रही है. सरकार फिलहाल नोटिस की जांच कर रही है.

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं. भारत का रुख है कि व्यापार से जुड़ी चिंताओं का समाधान इन्हीं वार्ताओं के दायरे में किया जाना चाहिए. सरकार ने 2 फरवरी 2026 की घोषणा और 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है.

निर्यात, रुपये और शेयर बाजार पर क्या होगा असर?

मुंबई में कोटक नियो के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने अमेरिकी टैरिफ जोखिम, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और FY27 की कमाई की संभावनाओं के संदर्भ में बाजार की स्थिति पर चर्चा की. इस घटनाक्रम में भारतीय निर्यात, रुपये की चाल और निर्यातकों के मुनाफे पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव महत्वपूर्ण हैं. टैरिफ बढ़ने की आशंका से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है. वहीं, व्यापार समझौते में देरी या अनिश्चितता से निवेशकों की धारणा पर भी असर पड़ सकता है.

बाजार के लिहाज से निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ती है और प्रस्तावित टैरिफ को लेकर अंतिम फैसला क्या होता है. निर्यात आधारित कंपनियों के मार्जिन, रुपये की स्थिति और बाजार में निवेश की रणनीति पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

अमेरिकी सांसद ने भी टैरिफ प्रस्ताव पर उठाए सवाल

अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ को लेकर वहां भी विरोध के स्वर सामने आए हैं. अमेरिकी सांसद ग्रेस मेंग ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बनाने वाली टैरिफ नीति की आलोचना की है. उन्होंने इसके एशियाई अमेरिकी, मूल हवाई और प्रशांत द्वीपसमूह (AANHPI) समुदाय से जुड़े कारोबारों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है. इससे साफ है कि अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव को लेकर केवल प्रभावित देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं.