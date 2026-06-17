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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाG7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं

G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं

Modi-Trump Bilateral Meeting: पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली यह द्विपक्षीय बैठक 16 महीनों के अंतराल के बाद होने जा रही है, जिसमें दोनों देशों के नेता कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

Reported By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Jun 2026 07:53 PM (IST)
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  • राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को 'शांत, किलर' बताया।
  • जी-7 आउटरीच सत्र में मोदी-ट्रंप ने आपस में मुलाकात की।
  • मोदी-ट्रंप की आज जी-7 शिखर सम्मेलन में बैठक।
  • आर्थिक, व्यापार, रक्षा, वैश्विक सुरक्षा पर होगी बात।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 समिट से इतर आज बुधवार (17 जून, 2026) को द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं. दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच यह आमने-सामने की बैठक 16 महीनों के अंतराल के बाद होने जा रही है, जिससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढें हैं. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी काल्म, कूल और टोटल किलर नेता हैं. 

पीएम मोदी की तारीफ में क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 के कार्यकारी लंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शांत, संयमित और बेहद दमदार व्यक्तित्व वाले नेता हैं. जरा देखिए... मैं उनके जैसा नहीं हूं.

16 महीनों के बाद मोदी-ट्रंप की आमने-सामने मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली यह द्विपक्षीय बैठक 16 महीनों के अंतराल के बाद होने जा रही है. जिसमें दोनों देशों के नेता भारत और अमेरिका के संबंधों पर विस्तृत चर्चा करेंगे. इसके साथ, मोदी और ट्रंप के बीच आर्थिक विकास, रक्षा, व्यापार, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), निवेश साझेदारी और पश्चिम एशिया में संघर्ष के साथ-साथ वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है. 

आउटरिट सेशन के दौरान साथ बैठे मोदी और ट्रंप

वहीं, फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 समिट के आउटरिच सेशन में मंगलवार (16 जून, 2026) को पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक-दूसरे से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और जी7 की वर्किंग सेशन की शुरुआत से पहले हल्की-फुल्की बातचीत भी. इसके अलावा, जी7 वर्किंग सेशन की बैठक के दौरान दोनों नेता एक-दूसरे के बगल में बैठे थे.

जबकि समिट में बैठकों का दौर शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जी7 समिट में आए सभी नेताओं के साथ पारंपरिक फोटो सेशन से पहले बातचीत की. वहीं, फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ आगे की लाइन में नजर आए. 

यह भी पढे़ंः PM Modi @ G7 Summit: G7 Summit में पीएम मोदी का IMPACT पर जोर: सिर्फ GDP नहीं, यह पूछना होगा कि विकास किसके लिए?

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 17 Jun 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
France G7 Summit PM Modi DONALD Trump
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