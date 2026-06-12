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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय जहाजों पर अमेरिका के हमले... लेकिन हमारे Compromised PM, राहुल गांधी ने साधा जबरदस्त निशाना

भारतीय जहाजों पर अमेरिका के हमले... लेकिन हमारे Compromised PM, राहुल गांधी ने साधा जबरदस्त निशाना

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिका के हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है. और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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Rahul Gandhi Reaction on Indian Ships Attack: ओमान के समुद्री तट पर भारत के नाविकों वाले जहाजों पर लगातार हो रहे हमले के बीच अब लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइजड प्रधानमंत्री करार दिया है.

राहुल का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा- कॉम्प्रोमाइजज पीएम एक शब्द.. 

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिका के हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं.

राहुल ने कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो पीएम को बोलना पड़ता है. लेकिन मजाल है जो ये एक शभ्द बोल जाएं. 

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हत्या के चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे... 

गांधी ने कहा कि अगले हफ्ते G7 में, हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद, मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे. मगर, उन तीन भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा. Compromised PM भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है, न ताकत.

विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यकारी राजदूत को किया तलब
इधर, नाविकों पर हो रहे लगातार हमले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए, अमेरिका के कार्यकारी राजदूत जैशने मीक्स को तलब किया है. इस दौरान वह करीबन 45 मिनट तक ऑफिस में रुके. इसके बाद चले गए. हाल ही में एक और जहाज पर हमला हुआ है. इसमें 20 भारतीय क्रू मेंबर शामिल थे. पिछले चार दिनों में भारतीय नाविकों से जुड़ी इस तरह की तीसरी घटना है. भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, साथ ही अमेरिकी अधिकारी को भी तलब किया. 

ये भी पढ़ें : Ahmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी

Published at : 12 Jun 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
America Oman RAHUL GANDHI NARENDRA MODI
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