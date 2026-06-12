ओमान के समुद्र तट के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर भारत ने अमेरिका के कार्यकारी राजदूत जैशने मीक्स को तलब किया. विदेश मंत्रालय के ऑफिस में वह करीब 45 मिनट रुके और फिर वहां से निकले. हाल ही में एक और जहाज पर हमला हुआ, जिसमें 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. यह चार दिनों में भारतीय नाविकों से जुड़ी इस तरह की तीसरी घटना है. भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताने के लिए अमेरिकी अधिकारी को बुलाया था.

अमेरिकी राजनयिक को दोबारा किया गया तलब

अमेरिकी राजनयिक को विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने बातचीत के लिए बुलाया था. यह दूसरी बार है जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है. व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ओमान की खाड़ी और उसके आस-पास के समुद्री इलाकों में काम करने वाले लगभग 18,000 भारतीय नाविकों के लिए एक नई समुद्री सुरक्षा एडवाइजरी जारी की थी. इस एडवाइजरी के जारी होने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राजनयिक को दोबारा तलब किया गया.

यह सुरक्षा एडवाइजरी हाल ही में हुई ऐसी तीन घटनाओं के बाद जारी की गई, जिनमें भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाजों को निशाना बनाया गया था. इन घटनाओं में ओमान के तट के पास हुआ वह हमला भी शामिल है, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई थी.

कब-कब हुए जहाज पर अटैक

पहली घटना 8 जून की है जब एमटी मारिवेक्स नाम के जहाज पर अटैक हुआ. इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी. जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए गए. दूसरी घटना 10 जून की है जब ओमान की खाड़ी में एमटी सेटेबेलो नाम के टैंकर पर हमला हुआ. इस जहाज पर भी 24 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 21 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन शुरुआत में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों की बाद में मौत की पुष्टि हो गई.

भारतीय नाविकों वाले जहाज पर तीसरा हमला गुरुवार (11 जून 2026) को हुआ, जिसने इस पूरे समुद्री इलाके में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं. इस जहाज की पहचान एमटी जलवीर के रूप में की गई है, जिस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे.

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