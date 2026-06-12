अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के छलका दर्द, पढ़ें अपनों को खोने वाली दर्दनाक दास्तान

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAhmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी

Ahmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी

Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 260 पीड़ितों के परिवारों के पास मुआवजा तो है, लेकिन आंसुओं के जवाब नहीं. अशोक और शोभना के बेटे को यह भी नहीं पता कि उनकी मां के ताबूत में किस औरत का पति दफन है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 12 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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12 जून 2025 की दोपहर. अहमदाबाद हवाई अड्डे से एअर इंडिया की उड़ान AI-171, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, लंदन के लिए रवाना हुई. टेकऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही यह विमान बी.जे. मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर जा गिरा. इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अलावा जमीन पर मौजूद 19 लोगों की जान चली गई यानी कुल 260 मौतें. यह दशक का सबसे भयानक विमान हादसा था. आज इस हादसे को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन 260 मृतकों के परिवार अब भी सबसे बुनियादी सवाल का इंतजार कर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ?  

परिवारों की कहानियां: एक साल बाद भी वही तड़प

दास्तान-1: 'विमान का पंख सीधा मेरे बेटे पर गिरा'- आकाश पटनी की मां का दर्द

हादसे का एक भयानक पहलू वो था, जिसमें विमान ने सिर्फ उसमें सवार लोगों को ही नहीं, बल्कि जमीन पर बैठे बेगुनाहों को भी अपना शिकार बनाया. इनमें से एक था आकाश पटनी. एक मासूम लड़का जो अपनी मां के लिए खाने का टिफिन लेकर उनके चाय के ठेले पर आया था.

आकाश की मां सीता बहन ने गुजरात समाचार को बताया कि उस दिन उसने खाना खा लिया था और आकाश सामने पेड़ की छांव में सो गया. कुछ ही पलों में आसमान से विमान टूटकर गिरा और उसका एक पंख सीधे सोते हुए आकाश पर आ गिरा. आकाश ने उस दिन अपनी मां से कहा था, 'मम्मी, मैं पढ़-लिखकर आगे निकलूंगा और तुम्हें बैठा-बैठा खिलाऊंगा,' लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया. एक साल बाद सीता बहन अब भी इस घाव से उबर नहीं पाई हैं. सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि सीता बहन खुद इस हादसे में 25 फीसदी तक जल गई थीं, क्योंकि वह अपने बेटे को आग से निकालने की कोशिश कर रही थीं. वे अब अपने आप को बिस्तर पर संभाल भी नहीं पाती हैं.

आकाश के पिता सुरेश पटनी हादसे वाली जगह पर अपने बेटे की याद में एक बड़ी सी फोटो, एक लाइफ-साइज कटआउट और फूल लेकर पहुंचे. उन्होंने AFP से कहा, 'हम आज यहां सिर्फ पहली बरसी पर उसे याद करने आए हैं. वह एक होनहार छात्र था और अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था.'

दास्तान-2: 'मेरे बेटे को बिना आरोप ही दोषी ठहराया'- पायलट सुमित के पिता की पीड़ा

कैप्टन सुमित सभरवाल एक अनुभवी पायलट थे. उनके पिता, पुष्कर राज सभरवाल खुद एक रिटायर्ड एविएशन सेफ्टी ऑफिसर हैं. बीबीसी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, 'हर बार जब भी कोई हादसा होता है, तो पायलट पर ही आरोप लगा दिया जाता है. क्योंकि यह केस बंद करने का सबसे आसान तरीका होता है. वह अब नहीं रहा और खुद का बचाव नहीं कर सकता.'

दरअसल, जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि टेकऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच 'रन' से 'कट-ऑफ' पर आ गए थे, जिससे तेल की सप्लाई बंद हो गई. कॉकपिट में एक डायलॉग रिकॉर्ड हुआ, जिसमें एक ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों काट दिया. दूसरे ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया. लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स ने नाम न बताने वाले सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्टिंग की कि जांच का ध्यान सुमित सभरवाल की ओर जा रहा है.

AAIB ने इसे 'गैर-जिम्मेदाराना' बताया. पुष्कर राज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी ने उनके बेटे पर कोई उंगली नहीं उठाई है.' इसके बावजूद 90 साल के पिता की कोशिशें आज भी जारी है.

दास्तान-3: 'हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले'- इकलौते जिंदा बचे पीड़ित का दर्द

इस हादसे में सिर्फ एक ही शख्स बच पाया यूके निवासी विश्वाश कुमार रमेश, लेकिन जिंदा बच निकलना ही उसकी मुश्किलों का आगाज था. उसने अपने भाई अजय को खो दिया और खुद गंभीर रूप से घायल हो गया. BBC के मुताबिक, उसने एक बयान में कहा, 'मैं अब भी उन मानसिक घावों के साथ जी रहा हूं. अपने भाई को खोने का दर्द और यह मुसीबतें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. कोई भी चीज उस दिन को नहीं बदल सकती, लेकिन परिवारों को सच्चाई और जवाब चाहिए.' रमेश का यह भी कहना है कि न तो उन्हें अब तक एयर इंडिया के CEO से मिलने का मौका मिला और न ही यूके सरकार से कोई सीधी मदद.

दास्तान-4: ‘हम एक साल बाद भी मां की अस्थियों को अलग नहीं कर पाए’- मिटेन पटेल की कहानी

यह शायद हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू है. मिटेन पटेल के पिता अशोक और माता शोभना पटेल इसी विमान में सवार थे. उनके पार्थिव शरीर लंदन पहुंचे, तो पुलिस ने मिटेन को बताया कि उनकी मां के ताबूत में किसी और अज्ञात व्यक्ति के अवशेष भी मिले हैं. मिटेन ने उस शख्स को अलग करने की कोशिश की, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी वह शख्स अज्ञात है. यह एक ऐसे हादसे का नतीजा था जिसमें मलबा 37,000 वर्ग मीटर में बिखर गया था. 90 प्रतिशत शव बुरी तरह जल चुके थे और पहचान के लिए कोई उंगलियों के निशान या चेहरे नहीं बचे थे.

दास्तान-5: आर्यन की नजर से: वो वीडियो जिसने दुनिया देख ली

हादसे का सबसे चौंकाने वाला लम्हा उस समय कैद हुआ जब 17 साल के आर्यन असारी ने अपने फोन पर उस विमान को रिकॉर्ड किया जो पहले से ही हिल रहा था और फिर जमीन पर जा गिरा. आर्यन अपने पिता के घर की छत पर विमानों के वीडियो बना रहा था. यह उसका शौक था, लेकिन जो देखा उससे उसकी जिंदगी बदल गई.

आर्यन के पिता मगनभाई असारी ने बीबीसी को बताया, 'जब मेरे बेटे ने मुझे वीडियो भेजा और फोन किया, तो उसकी आवाज में बहुत डर था.' इस घटना के बाद से आर्यन ने अपना फोन इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है. वह पहले की तरह रोज निकलकर विमानों को देखने के बजाय अब बीमार सा महसूस करता है. यह वीडियो, जिसे दुनिया भर के मीडिया में दिखाया गया, उस आर्यन के लिए जिंदगीभर का सदमा बनकर रह गया है.

परिवारों का साझा संघर्ष: एक साथ आवाज उठाना

एक साल बीत जाने के बाद भी परिवारों का दर्द कम नहीं हुआ है. हादसे के एक साल पूरे होने पर कई परिवार एक साथ जुटे. उन्होंने एक मोमबत्ती जलाकर शांति सभा का आयोजन किया. निलेश जोशी, जिनकी पत्नी कमिनी बेन जोशी ब्रिटेन में शादी में शामिल होकर लौट रही थीं, ने AFP से कहा, 'रिपोर्ट का आना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी. हम सभी को अपने रिश्तेदारों को खोने का दर्द है.' यह संघर्ष सिर्फ पैसे या मुआवजे का नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई का है.

एक साल बाद जांच रिपोर्ट का क्या हुआ?

घटना के एक महीने बाद AAIB ने एक 15 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंजनों का ईंधन 'कट-ऑफ' होना बताया गया था. लेकिन इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि ऐसा क्यों हुआ. अब पूरा एक साल बीत जाने के बाद भी कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है. रिपोर्ट में देरी का मुख्य कारण विमान के GE एयरोस्पेस इंजनों की अधूरी जांच है. यह जांच अमेरिका में हो रही है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही जगहों पर इतनी एडवांस जांच होती है.

एअर इंडिया और सरकार का क्या कहना है?

एअर इंडिया ने कहा है कि मुआवजे के लिए परिवारों पर कोई दबाव नहीं है. वे अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार कर सकते हैं. एअर इंडिया ने यह भी दावा किया है कि मारे गए लोगों के 96 प्रतिशत परिवारों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दे दिया गया है. हालांकि, कार्यकर्ता और परिवार मानते हैं कि यह रकम उनके दर्द की भरपाई नहीं कर सकती हे. सूत्रों के मुताबिक, विश्वाश रमेश को अब तक करीब 18 लाख रुपये ही मिले हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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