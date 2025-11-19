यूपी एसटीएफ के सूरजपुर कार्यालय की गिरफ्त में आया सुनीत कुमार पुत्र ब्रज नंदन शाह कोई साधारण ठग नहीं, बल्कि ऐसा मास्टरमाइंड बहुरुपिया निकला जिसने अपनी पहचान को हथियार बनाकर लोगों को बड़े पैमाने पर ठगा. जांच में पता चला कि सुनीत कभी RAW का वरिष्ठ अधिकारी, कभी आर्मी का मेजर, तो कभी उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बनकर लोगों के बीच रौब झाड़ता था.

सुनीत कुमार के पास से मिली फर्जी यूनिफॉर्म, नकली आईडी कार्ड, और सरकारी विभागों के जाली सर्टिफिकेट यह साबित करते हैं कि वह कितनी व्यवस्थित तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता था. सबसे चौंकाने वाली बात यह कि उसने अपनी इस फर्जी पहचान के दम पर एक महिला जज से शादी भी कर ली. बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी वर्तमान में बिहार के छपरा में पोस्टेड हैं.

करोड़ों की फर्जी कंपनी

एसटीएफ की जांच में जो खुलासा हुआ उसने पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क को हिला दिया. सुनीत कुमार ने एक फर्जी प्राइवेट कंपनी बनाई थी जिसके जरिए वह करोड़ों रुपये के बोगस ट्रांजैक्शन दिखा रहा था.उसका असली गेम प्लान था कंपनी को फर्जी तरीके से करोड़ों की वैल्यू वाली दिखाना. उसे शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए तैयार करना.फिर लोगों से निवेश कराकर बड़े स्तर की ठगी करना था. जांच में एसटीएफ को मौके से फर्जी चेक बुक डेबिट-क्रेडिट कार्ड, फर्जी लेटर हेड,सरकारी विभागों के जाली कार्ड, कई कंपनियों के फर्जी दस्तावेज मिले.

दिल्ली ब्लास्ट के वीडियो कैसे?

गिरफ्तारी के बाद जब एसटीएफ ने सुनीत कुमार का पर्सनल टैब खंगाला तो मामला और गंभीर हो गया. एजेंसियों को उसके डिवाइस में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े वीडियो मिले हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां चौंक गई हैं. सबसे संवेदनशील और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि सुनीत ने अपनी फर्जी पहचान के आधार पर एक महिला जज से शादी कर ली.

