PM मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा मंदिर में की पूजा, किसानों को देंगे सौगात
PM Modi in Andhra Pradesh: सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सुबह पुट्टपर्थी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता प्रशांति निलयम पहुंचे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (19 नवंबर, 2025) आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर पूजा-अर्चना कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी उनके साथ मौजूद रहे.
शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए. यहां वह सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी करेंगे. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं और नागरिकों को संबोधित भी करेंगे.
सुबह एयरपोर्ट पर सीएम नायडू ने किया स्वागत
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सुबह पुट्टपर्थी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता प्रशांति निलयम पहुंचे और सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर प्रार्थना की. फिर वे हिल व्यू स्टेडियम पहुंचे, जहां शताब्दी समारोह का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. सीएम नायडू ने एक्स पर लिखा- 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होने पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं इस पवित्र स्थान की दिव्यता में डूबने और इस क्षेत्र व मानवता के लिए भगवान के अपार योगदान को याद करने के लिए उत्सुक हूं.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi visits the holy shrine and Mahasamadhi of Sri Sathya Sai Baba in Puttaparthi, Andhra Pradesh, and offers his obeisance and pays respects— ANI (@ANI) November 19, 2025
Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu and Deputy CM Pawan Kalyan are also present
(Video source: DD… pic.twitter.com/BYWunmGz9l
तमिलनाडु के कोयंबटूर के लिए करेंगे रवाना
पुट्टपर्थी में पूजा-अर्चना और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज ही कोयंबटूर, तमिलनाडु जाएंगे. वहां वे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस किस्त के तहत देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जाएगी.
आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा वितरण कार्यक्रम
प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद मुख्यमंत्री नायडू कडप्पा जिले के पेंडलीमर्री में अन्नदाता सुखीभव योजना के दूसरे चरण के धन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे. इन योजनाओं के तहत- प्रत्येक किसान को 7,000 रुपये मिलेंगे, कुल 46,85,838 किसानों को लाभ मिलेगा, पहली और दूसरी किस्त मिलाकर किसानों को 6,309.44 करोड़ रुपये मिलेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL