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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Wish To Yogi Adityanath: CM योगी को पीएम मोदी ने कुछ ऐसे किया बर्थडे विश, बोले- 'उन्होंने हमेशा...'

PM Modi Wish To Yogi Adityanath: CM योगी को पीएम मोदी ने कुछ ऐसे किया बर्थडे विश, बोले- 'उन्होंने हमेशा...'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 12:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर शुक्रवार (5 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं. बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने सीएम योगी के कुशल नेतृत्व, सुशासन और प्रदेश के विकास की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की.

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं 
पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. राज्य की प्रगति के लिए उनका योगदान सराहनीय है. उन्होंने हमेशा जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है. उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हैं.

उत्तर प्रदेश ने कई उपलब्धियां अर्जित की- राजनाथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास एवं जनकल्याण के क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित की हैं. उनके दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के कारण ही आज उत्तर प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेज गति से अग्रसर है. ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए निरंतर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करें.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं.

क्या बोले केशव मौर्य
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.

नीतीश कुमार ने भी दी बधाई
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है.

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Published at : 05 Jun 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Rajnath Singh PM Modi Yogi Adityanath Birthday
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