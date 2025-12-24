हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी से मिलने 10 जनपथ पहुंची उन्नाव गैंगरेप पीड़िता, कहा- 'हमने PM मोदी से मिलने का भी समय मांगा'

राहुल गांधी से मिलने 10 जनपथ पहुंची उन्नाव गैंगरेप पीड़िता, कहा- 'हमने PM मोदी से मिलने का भी समय मांगा'

Unnao Rape Victim: उन्नाव रेप पीड़िता सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी से मिलने उनके बंगले पर पहुंची हैं. उन्होंने न्याय की मांग की है.

By : मोहित राज दुबे, वरुण भसीन | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 24 Dec 2025 06:35 PM (IST)
24 दिसंबर 2025 को उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उसकी मां ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. यह मुलाकात सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड स्थित आवास पर हुई. राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा से लौटने के एक दिन बाद रेप पीड़िता से मिले हैं.

न्याय के लिए भटक रही रेप पीड़िता

पीड़िता ने राहुल से न्याय दिलाने की मांग की है. पीड़िता ने कहा कि हमें बस न्याय चाहिए. हम सबसे बात करेंगे. रेप पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी समय मांगा है.

बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी थी, जिसके खिलाफ पीड़िता और उसकी मां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं, सेंगर ने इस मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है. अदालत के फैसले तक वह जेल से बाहर रहेंगे.

राहुल ने पीड़िता के समर्थन में ट्वीट किया था

राहुल गांधी ने पीड़िता के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था. इस पोस्ट में उन्होंने पीड़िता और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंडिया गेट से हटाए जाने गलत बताया था. राहुल ने लिखा, 'क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी 'गलती' ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है. खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो.'

राहुल गांधी ने आगे लिखा था कि बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार. ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं हैं. ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं. लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध है. पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 24 Dec 2025 06:12 PM (IST)
Unnao Rape Case Rape Victim PM Modi Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
