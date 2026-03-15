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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम विधानसभा चुनाव के लिए AAP ने जारी की 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, देखें किसे-किसे मिला मौका

असम विधानसभा चुनाव के लिए AAP ने जारी की 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, देखें किसे-किसे मिला मौका

Assam Assembly Elections: भारतीय चुनाव आयोग ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल, 2026 की तारीख की घोषणा कर दी है, जबकि चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई, 2026 को किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Mar 2026 08:02 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार (15 मार्च, 2026) को असम में अगले महीने 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में पार्टी की असम राज्य उपाध्यक्ष अनुरूपा डेकराजा (Anurupa Dekaraja) का नाम भी शामिल है.

AAP ने असम की किस सीट से उतारा कौन सा उम्मीदवार?

आम आदमी पार्टी ने रविवार (15 मार्च, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असम विधानसभा चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की. लिस्ट के मुताबिक, पार्टी ने असम के नावबोईचा विधानसभा सीट से अच्युत दास, देरगांव से पुलिन गोगोई, गोहपुर से जारबोम कुटुम, सेंट्रल गोवाहाटी से पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष अनुरूपा डेकराजा, खुमताई से आशीष हजारिका, सिबसागर विधानसभा सीट से तपन गोगोई को उम्मीदवार नियुक्त किया है.

इसके अलावा, आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य के रोंगानदी विधानसभा सीट से टिकेंद्र थापा, चेंगा से जहिदु इस्लाम खान, नादुआर से रंजीत बोरो, तिताबार से पल्लव सैकिया, पूर्व गोआलपाड़ा से जिन्ना आमिर हुसैन, राहा से बरुण बिकास दास, बोकाजन से रेनुका तिमुंगपी और विश्वनाथ विधानसभा सीट पर अनंत गोगोई को उम्मीदवार के रूप में चयनित किया है.

 

पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा?

AAP ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वह राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में चुनावी मैदान में उतर रही है और साफ-सुथरी राजनीति के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी का प्रचार करेगी.

पार्टी ने पहली सूची में अपने 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. आने वाले दिनों में AAP राज्य के अन्य सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करेगी.

चुनाव आयोग ने असम में चुनाव की तारीख का किया ऐलान

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आज रविवार (15 मार्च, 2026) को असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है. आयोग ने कहा है कि राज्य विधानसभा के लिए अगले महीने 9 अप्रैल, 2026 को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती के साथ नतीजों की घोषणा 4 मई, 2026 को होगी.

यह भी पढ़ेंः Assam Election 2026 Dates: 9 अप्रैल से असम में होंगे विधानसभा चुनाव, कब आएंगे नतीजे? जानें पूरा शेड्यूल

Published at : 15 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Assam AAP AAM AADMI PARTY Assam Assembly Election 2026 Assam Elections 2026
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