एआर रहमान से मुलाकात करेंगी किन्नर जगद्गुरु हिमांगी सखी, कहा- वो गलत आरोप नहीं लगा सकते

फिल्म संगीतकार एआर रहमान के भेदभाव वाले बयान को लेकर जहां सियासी कोहराम मचा हुआ है, वहीं देश की पहली किन्नर जगद्गुरु और कथावाचक हिमांगी सखी ने खुलकर उनका बचाव व समर्थन किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एआर रहमान जैसे कलाकार कभी गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं. उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्हें इतनी गंभीर बातें कहनी पड़ी हैं.

देश की पहली किन्नर जगद्गुरु हिमांगी सखी ने कहा कि वो जल्द ही एआर रहमान से मुलाकात करेंगी और उन्हें भरोसा दिलाएंगी. साथ ही उन्होंने इस मामले में सरकार से दखल देते हुए उचित कदम उठाए जाने की मांग भी की है.

'धार्मिक आधार पर भेदभाव पूरी तरह गलत'

जगद्गुरु हिमांगी सखी ने एबीपी न्यूज़ से की गई खास बातचीत में कहा है कि एआर रहमान जैसे कलाकारों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव एकदम गलत व निंदनीय है. उन्हें कहीं ना कहीं गहरी पीड़ा हुई होगी तभी उन्होंने इसे समाज के सामने जाहिर किया है. धार्मिक आधार पर भेदभाव पूरी तरह गलत है. मैं इसके खिलाफ हूं. कलाकार के साथ तो यह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए. रहमान जैसे कलाकारों की कद्र होनी ही चाहिए.

सनातन धर्म को लेकर क्या कहा?

जगद्गुरु हिमांगी सखी ने कहा है कि एआर रहमान ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उस पर ठोस कदम उठाकर सख्त संदेश दिया जाना चाहिए. हिमांगी सखी के मुताबिक वह पूरी तरह से एआर रहमान के समर्थन में हैं. उनका कहना है कि वह मुस्लिम है तो क्या हुआ. वह बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं. उन्होंने वंदे मातरम जैसा गीत गाया है. उन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए. हिमांगी सखी ने यह भी कहा कि हर धर्म में कुछ गलत लोग होते हैं. सनातन धर्म भी इससे अछूता नहीं है.

हिमांगी सखी ने दावा किया कि वह जल्द ही एआर रहमान से मुलाकात करेंगी और उन्हें अपना आशीर्वाद देंगी और साथ ही इस बात का भरोसा भी दिलाएंगी कि भारत देश के ज्यादातर लोग उनके संगीत की कद्र करते हैं. उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे प्यार करते हैं. उनके साथ कतई गलत नहीं होने दिया जाएगा.

