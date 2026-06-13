सयानी घोष के खिलाफ एक्शन, TMC ने युवा अध्यक्ष पद से हटाया, अर्नब बनर्जी को सौंपी जिम्मेदारी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासयानी घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन, TMC ने युवा अध्यक्ष पद से हटाया, अर्नब बनर्जी को सौंपी जिम्मेदारी

सयानी घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन, TMC ने युवा अध्यक्ष पद से हटाया, अर्नब बनर्जी को सौंपी जिम्मेदारी

Saayoni Ghosh TMC: तृणमूल कांग्रेस ने सयानी घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें टीएमसी यूथ के प्रेजिडेंट पद से हटा दिया है. सयानी के बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल होने की चर्चा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Jun 2026 10:08 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस ने सयानी घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें टीएमसी यूथ के प्रेजिडेंट पद से हटा दिया है. सयानी के बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल होने की चर्चा है. जहां एक तरफ टीएमसी में फूट पड़ी हुई है. सोमवार को पार्टी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे, तो वहीं, अब पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि टीएमसी ने बताया कि अर्नब बनर्जी को राज्य के तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वहीं कुणाल घोष को उत्तरी कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कुणाल ने नॉर्थ कोलकाता ऑर्गेनाइज़ेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पद के लिए MP सुदीप बंद्योपाध्याय की जगह ली है.

पार्टी में लगातार बढ़ रही आंतरिक कलह

इधर, बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के भीतर आंतरिक कलह मची हुई है. यह थमने का नाम नहीं ले रही है.  पार्टी पहले ही राज्य विधानसभा में अपने संसदीय दल पर कंट्रोल खो चुकी है. लोकसभा में भी बगावत के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं.

1 जून को लोकसभा में टीएमसी सांसदों के एक बड़े वर्ग ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था. उसी दिन, जब ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में शामिल थे, तब लोकसभा में टीएमसी सांसदों के बीच विभाजन की खबरें सामने आई थीं.

यह भी पढ़ेंः ड्राइविंग के दौरान सबसे बड़ा खतरा, क्या आप जानते हैं अपनी कार का Blind Spot?

ममता के घर हुई वर्किंग कमिटी की बैठक में क्या हुआ? 

TMC प्रमुख ममता बनर्जी के घर पर वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी. सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. इसलिए दो पद खाली हो गए.  सुदीप बंद्योपाध्याय, माला रॉय और एक और व्यक्ति, जो दूसरी तरफ चले गए हैं और अलग गुट बना रहे हैं, उन्हें वर्किंग कमेटी से हटा दिया गया है. सौगत रॉय और ज्योतिप्रिय मल्लिक को वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है. सुदीप बंद्योपाध्याय की जगह कुणाल घोष को कोलकाता उत्तर का अध्यक्ष बनाया गया है.  सायनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है.  

यह भी पढ़ेंः ‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी

(Input: बिजेंद्र सिंह)

Published at : 13 Jun 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
TMC Saayoni Ghosh Breaking News Abp News INDIA
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