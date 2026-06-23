बागियों ने ममता को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 

TMC के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 

रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को विधायक अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुना. पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 23 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने नई वर्किंग कमेटी बनाकर ममता बनाकर अध्यक्ष पद से हटा दिया, उनकी जगह अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुना गया. इसके बाद दीदी ने बड़ा खेल करते हुए टीएमसी की नई वर्किंग कमेटी बनाई और उसकी चिट्ठी लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गईं. इसमें ममता बनर्जी को AITC का अध्यक्ष बताया गया है.

ममता गुट की चिट्ठी के मुताबिक, सुब्रता बख्शी को उपाध्यक्ष, अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में नेता, डेरेक ओ ब्रायन को संयुक्त सचिव और राज्यसभा में नेता, डोला सेना को संयुक्त सचिव और शुभाशीष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. इनके अलावा कार्यसमिति में सोहनदेब चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता, बालू चिक बराइक को सदस्य, मुकुल संगमा, बैसनो चट्टोपाध्याय बीरवाहा हंसदा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, बिमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ये भी पढ़ें- मोदी सरकार में होगा फेरबदल? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मंजूर

बागी गुट ने अरूप रॉय को बनाया अध्यक्ष

रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को विधायक अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुना. पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि रितब्रता बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव बनाया गया. इस नये ढांचे के जरिये बागी गुट ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से प्रभावी रूप से हटा दिया. रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमां अंसारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया.

बैठक के बाद रितब्रता बनर्जी ने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस नेताओं और सदस्यों के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया. पूरी कार्यवाही पार्टी के संविधान के अनुसार की गई है और विशेष सत्र का विवरण निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा.'

ये भी पढ़ें- 'दीदी हमारा'... ममता बनर्जी को TMC अध्यक्ष पद से हटाने के बाद क्या बोले रितब्रता बनर्जी?

उन्होंने कहा, 'यह असली या नकली होने का सवाल नहीं है. हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं और आज के विशेष सत्र की कार्यवाही की जानकारी निर्वाचन आयोग को देंगे. हमने पार्टी के नियमों के अनुसार काम किया है और यह विशेष सत्र आहूत किया है. क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा.' 

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 23 Jun 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
TMC Breaking News Abp News WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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