कौन हैं वो 3 बागी MP, जो अब बना रहे BJP से दूरी, क्या है पूरा माजरा?

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 3 बागी सांसदों को लेकर असमंजस है. तीनों ही नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का हिस्सा होने के बावजूद बीजेपी और एनडीए से दूरी बनाए हुए हैं. मुर्शिदाबाद की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों से चुन गए ये तीनों बागी सांसद हैं. इस लिस्ट में मुर्शिदाबाद सांसद अबू ताहिर खान, जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान और बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान का नाम शामिल है.

हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए संसदीय दलों की बैठक में भी ये तीनों सांसद दूसरी बार नहीं पहुंचे, इन्होंने साफतौर पर दूरी बनाए रखी है. दूसरी ओर दिल्ली में ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में तीनों ने हिस्सा लिया.

अबू ताहिर, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान तीनों ही उन 20 लोकसभा सांसदों के बागी गुट का हिस्सा थे, जिन्होंने बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला किया था. हालांकि बाद में ये सभी NCPI में शामिल हो गए.

राजनीति में एंट्री

इनमें अबू ताहिर खान अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस संग राजनीति शुरू की थी और 2019 में ममता की टीएमसी में शामिल हो गए थे और उसी साल पहली बार सांसद बने. साल 2024 के चुनावों में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी. इसके अलावा रहमान जंगीपुर क्षेत्र से दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं. यूसुफ पठान पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले टीएमसी में शामिल हुए थे. इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से शिकस्त दी.

अबू ताहिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस संग बातचीत में कहा कि हम एनडीए या बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और न ही उनका समर्थन करेंगे. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो एनसीपीआई का हिस्सा बने रहेंगे. ताहिर ने कहा कि विकास के मुद्दे पर हमने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी.

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