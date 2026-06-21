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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?

बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल TMC में अंदरूनी टकराव तेज हो चुका है. इस बीच काकोली घोष दस्तीदार ने महुआ मोइत्रा के बयान पर पलटवार किया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Jun 2026 02:10 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बागी नेताओं के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. काकोली घोष दस्तीदार ने सीनियर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान पर जोरदार पलटवार किया है. काकोली घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब टीएमसी की राजनीति और उसके बनाए गए नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर चुकी है. उन्होंने महुआ मोइत्रा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें महुआ ने बागी सांसदों के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनका सियासी करियर लगभग खत्म हो चुका है.

काकोली घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा पर सीधा हमला बोला. उन्होंने लिखा कि महुआ की बातें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और उनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. काकोली ने कहा, 'यह सिर्फ मनगढ़ंत सोच है. बंगाल की जनता ने साफ जनादेश दिया है और वह आपकी अराजक राजनीति को नकार चुकी है. अब कोई भी न आपको स्वीकार कर रहा है और न ही आपकी बातों को गंभीरता से ले रहा है.'

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महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था?

महुआ मोइत्रा ने पहले बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रही है. उनके अनुसार, डीलिमिटेशन बिल पास होने के बाद इन सांसदों की जरूरत खत्म हो जाएगी और उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा था कि न तो ये नेता भविष्य में TMC के टिकट पर चुनाव जीत पाएंगे और न ही बीजेपी इन्हें अपनाएगी.

इसका जवाब देते हुए कहा कि काकोली घोष ने कहा कि यह सोच पूरी तरह गलत है और जनता ने पहले ही ऐसी राजनीति को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश साफ है और लोग ऐसी बयानबाजी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं.इस बयानबाजी के बाद साफ है कि TMC के अंदर नेताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं और पार्टी की आंतरिक राजनीति में टकराव अभी थमता नजर नहीं आ रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Jun 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
TMC Kakoli Ghosh Dastidar Mahua Moitra TMC: WEST BENGAL
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