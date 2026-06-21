बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बागी नेताओं के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. काकोली घोष दस्तीदार ने सीनियर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान पर जोरदार पलटवार किया है. काकोली घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब टीएमसी की राजनीति और उसके बनाए गए नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर चुकी है. उन्होंने महुआ मोइत्रा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें महुआ ने बागी सांसदों के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनका सियासी करियर लगभग खत्म हो चुका है.

काकोली घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा पर सीधा हमला बोला. उन्होंने लिखा कि महुआ की बातें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और उनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. काकोली ने कहा, 'यह सिर्फ मनगढ़ंत सोच है. बंगाल की जनता ने साफ जनादेश दिया है और वह आपकी अराजक राजनीति को नकार चुकी है. अब कोई भी न आपको स्वीकार कर रहा है और न ही आपकी बातों को गंभीरता से ले रहा है.'

Wishful thinking!Whimsical ,denial mode of being vanquished by people of Bengal whose mandate is clearly against your anarchy ! Nobody is accepting you and your narrative https://t.co/TWSw7khFNP — Dr. KakoliGDastidar (@kakoligdastidar) June 21, 2026

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महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था?

महुआ मोइत्रा ने पहले बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रही है. उनके अनुसार, डीलिमिटेशन बिल पास होने के बाद इन सांसदों की जरूरत खत्म हो जाएगी और उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा था कि न तो ये नेता भविष्य में TMC के टिकट पर चुनाव जीत पाएंगे और न ही बीजेपी इन्हें अपनाएगी.

इसका जवाब देते हुए कहा कि काकोली घोष ने कहा कि यह सोच पूरी तरह गलत है और जनता ने पहले ही ऐसी राजनीति को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश साफ है और लोग ऐसी बयानबाजी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं.इस बयानबाजी के बाद साफ है कि TMC के अंदर नेताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं और पार्टी की आंतरिक राजनीति में टकराव अभी थमता नजर नहीं आ रहा है.

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