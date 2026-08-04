एक्ट्रेस तृषा पर स्टालिन का डबल मीनिंग कमेंट, TVK ने की NCW से शिकायत, बोली- ये अश्लील

थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) ने डीएमके (DMK) नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई है. TVK का आरोप है कि तंजावुर में एक रैली के दौरान उदयनिधि ने एक्ट्रेस तृषा को लेकर बेहद आपत्तिजनक और डबल मीनिंग टिप्पणी की.

विजय पर निशाना साध रहे थे स्टालिन

दरअसल तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे. इसी बीच भीड़ में से किसी ने एक्ट्रेस तृषा का नाम पुकारा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कथित तौर पर एक अभद्र और डबल मीनिंग बयान दिया. नारों के बीच स्टालिन ने कहा- 'पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वहां जरुर पहुंचना चाहिए.' हालांकि इसके बाद मुस्कुराते हुए बोले कि वो कावेरी नदी के पानी की बात कर रहे हैं.

TVK को आया गुस्सा

स्टालिन के बयान के बाद टीवीके को गुस्सा आ गया है. TVK ने इस बयान को महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने और सार्वजनिक मंचों से उनके मौखिक उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाला बताया है. पार्टी ने NCW से मांग की है कि उदयनिधि को नोटिस भेजा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

At what was projected as a farmers protest, Udhayanidhi Stalin made an unnecessary, vulgar and double meaning comment about actress Trisha in front of thousands of men. pic.twitter.com/EvqkGrHKie — Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) August 3, 2026

बीजेपी ने की कड़ी निंदा

तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने स्टालिन के विवादास्पद बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए उदयनिधि स्टालिन को जेल भेजने की मांग की है. नारायणन तिरुपति ने कहा कि 'तंजावुर में उदयनिधि की डबल मीनिंग टिप्पणी बेहद शर्मनाक, अश्लील और घिनौनी है. ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी संस्कारी व्यक्ति सार्वजनिक मंच से नहीं कर सकता.'

यह पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस तृषा को लेकर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हों. विजय और तृषा के रिश्तों की अफवाहों के बाद से राजनीति और सिनेमा जगत से जुड़े लोग अक्सर उन पर बेबुनियाद बयानबाजी करते रहे हैं.

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