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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासालों की सेवा के बाद भी...' कर्नाटक कैबिनेट से बाहर होने पर निराश हुए दिनेश गुंडु राव

सालों की सेवा के बाद भी...' कर्नाटक कैबिनेट से बाहर होने पर निराश हुए दिनेश गुंडु राव

Karnataka Cabinet: कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार में बाहर होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दिनेश गुंडू राव निराश हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी नाराजगी जताई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Aug 2026 10:45 AM (IST)
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कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दिनेश गुंडू राव ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर निराशा जताई है. पार्टी के ब्राह्मण चेहरे, राव ने पूर्ववर्ती सिद्धरमैया सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम किया था.

जताई नाराजगी

राव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा- 'अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में कर्नाटक के लोगों की विधायक और मंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिलने के लिए मैं बहुत आभारी रहा हूं. जिन पहलों पर मैंने काम किया है और जिनमें मेरा पूरा भरोसा है, उनसे जमीनी स्तर पर बदलाव आया है. छह बार विधायक बनना केवल इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि लोगों ने मुझ पर भरोसा बनाए रखा और यह भरोसा मेरे लिए सबसे अधिक मायने रखता है.' उन्होंने आगे कहा- यह निराशाजनक है कि राज्य और पार्टी की इतने सालों की सेवा के बाद भी मुझे इस मंत्रिमंडल में सरकार की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया. मुझे इस बात से निराशा है कि मुझे बाहर रखा गया और कोई कारण भी नहीं बताया गया.'

कर्नाटक में मुख्यमंत्री सहित केवल 34 मंत्री पद है. सोमवार को हुए विस्तार के बाद, मंत्रिमंडल में एक और मंत्री को शामिल किया जा सकता है.

दिनेश की पत्नी का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पोस्ट में दिनेश गुंडू राव की पत्नी ने लिखा- 'हमारे कुछ मित्र, अधिकारी, डॉक्टर और सबसे महत्वपूर्ण हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं कि दिनेश गुंडू राव को मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया. वे एक कर्मठ मंत्री रहे हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर बदलाव किए, पार्टी के सबसे बुरे दौर में भी वफादार रहे और छह बार विधायक रह चुके हैं. वे उन गिने-चुने लोगों में से एक हैं, जिन्होंने पार्टी के काम को निष्ठापूर्वक निभाया! तो फिर उन्हें क्यों दरकिनार कर दिया गया? मेरा संक्षिप्त उत्तर है, मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना आप. मनमर्जी से लोगों की बलि दी जाती है! आखिरकार बात जाति पर आकर रुक जाती है, काम पर नहीं! अफसोस!'

यह भी पढ़ें: 'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Karnataka Cabinet Dinesh Gundu Rao
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