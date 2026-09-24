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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराई गाड़ी, आग लगने से तीन की मौत

असम में स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराई गाड़ी, आग लगने से तीन की मौत

असम के नगांव जिले में पुरानेगुदाम इलाके के पास केनापट्टी में एक गाड़ी के स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराने के बाद आग लगने से तीन लोगों की जलकर मौत हो गई है. टक्कर के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 24 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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असम के नगांव जिले में एक गाड़ी के स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराने के बाद आग लगने से तीन लोगों की जलकर मौत हो गई. इस दुर्घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. एक स्ट्रीट लाइट पोल से टकराने के बाद जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे उसमें आग लग गई, जिससे तीन लोगों की जलकर मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह हादसा पुरानेगुदाम इलाके के पास केनापट्टी में हुआ. गाड़ी अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी की ओर जा रही थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चालक ने कथित तौर पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और सड़क के बीच में लगे एक स्ट्रीटलाइट पोल से टकरा गया.

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मृतकों के शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए 

टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह से जल गया. वाहन में सवार तीन लोग अंदर फंस गए और जलते हुए वाहन से बाहर नहीं निकल सके. गंभीर रूप से झुलसने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी से मृतकों के शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे.

इस हादसे में विकास कुमार और सोनू कुमार समेत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी भेज दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

बिहार के रहने वाले थे गाड़ी में सवार लोग

अधिकारियों ने बताया कि वाहन में सवार लोग कथित तौर पर बिहार के रहने वाले थे और गुवाहाटी की ओर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई. जानकारी से पता चला है कि मरने वाले तीनों लोग रास्ते में ही गाड़ी में सवार हुए थे. अधिकारी उनकी पहचान करने और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किन हालात में यात्रा कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि गाड़ी विकास कुमार की थी, जबकि हादसे के समय सोनू कुमार गाड़ी चला रहा था.

Input : IANS

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 24 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Assam Accident
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