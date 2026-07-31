'नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए', जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को किया फोन

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की है. साथ ही इन इलाकों में भारतीय नाविकों पर हो रहे हमले को लेकर साफ हिदायत दी है. इसमें कहा गया है कि भारतीय नाविकों पर हमले नहीं होना चाहिए.

एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत हुई. क्षेत्र में जारी तनाव और हमलों को लेकर हमने अपनी गहरी चिंता जताई है. जोर देकर कहा कि किसी भी हाल में कमर्शियल शिपिंग और समुद्री कर्मचारियों पर हमले नहीं होने चाहिए. भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है. मौजूदा हालात और चल रही बातचीत पर ईरान का नजारिया भी जाना. भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है.'

Had a tele-conversation with FM @araghchi of Iran this evening. Conveyed our deep concerns at the ongoing hostilities in the region.



Strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. India condemns any such attack by any party.… — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 31, 2026

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बीच हुई बातचीत

दोनों देशों के बीच यह बातचीत ऐसे वक्त हुई है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है. तेहरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले करने का दावा किया है. ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरानी सेना ने ऑपरेशन लाइटनिंग के 27वें चरण के तहत अमेरिका की तरफ से संचालित अहमद अल जाबेर एयर बेस पर ड्रोन से हमले किए. तेहरान ने कहा कि यह ऑपरेशन केसम द्वीप पर एक रिहायशी घर पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था. आरोप है कि उस हमले में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था. इसमें एयरक्राफ्ट शेल्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और उपकरण गोदाम शामिल थे.