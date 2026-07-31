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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए', जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को किया फोन

'नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए', जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को किया फोन

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की है. साथ ही इन इलाकों में भारतीय नाविकों पर हो रहे हमले को लेकर साफ हिदायत दी है. इसमें कहा गया है कि भारतीय नाविकों पर हमले नहीं होना चाहिए. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Jul 2026 08:51 PM (IST)
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की है. साथ ही इन इलाकों में भारतीय नाविकों पर हो रहे हमले को लेकर साफ हिदायत दी है. इसमें कहा गया है कि भारतीय नाविकों पर हमले नहीं होना चाहिए. 

एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत हुई. क्षेत्र में जारी तनाव और हमलों को लेकर हमने अपनी गहरी चिंता जताई है.  जोर देकर कहा कि किसी भी हाल में कमर्शियल शिपिंग और समुद्री कर्मचारियों पर हमले नहीं होने चाहिए. भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है. मौजूदा हालात और चल रही बातचीत पर ईरान का नजारिया भी जाना. भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है.'

 

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बीच हुई बातचीत

दोनों देशों के बीच यह बातचीत ऐसे वक्त हुई है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है. तेहरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले करने का दावा किया है. ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरानी सेना ने ऑपरेशन लाइटनिंग के 27वें चरण के तहत अमेरिका की तरफ से संचालित अहमद अल जाबेर एयर बेस पर ड्रोन से हमले किए. तेहरान ने कहा कि यह ऑपरेशन केसम द्वीप पर एक रिहायशी घर पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था. आरोप है कि उस हमले में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था. इसमें एयरक्राफ्ट शेल्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और उपकरण गोदाम शामिल थे. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 31 Jul 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
S Jaishankar Breaking News Abp News WORLD NEWS Iran US War Abbas Arghachi
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