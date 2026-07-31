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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUS ने साल 2026 में कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट? सरकार ने बताया

US ने साल 2026 में कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट? सरकार ने बताया

Indians in US: MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से 31 जुलाई तक अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भारत में डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या 1,273 है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 31 Jul 2026 08:31 PM (IST)
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  • जनवरी से जुलाई 2026 तक 1,273 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट।

भारत से हर साल हजारों की संख्या में लोग पढ़ाई, नौकरी या अन्य किसी काम को लेकर अमेरिका जाते हैं, वहीं हर साल अमेरिकी प्रशासन अपने देश में भारी संख्या में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को डिपोर्ट भी करता है. इसी कड़ी में भारत सरकार ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को जानकारी साझा की है कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका से कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है.

अमेरिकी प्रशासन ने कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया, ‘साल 2026 में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भारत में डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या 1,273 है.’ उन्होंने कहा, ‘यह आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से लेकर 31 जुलाई, 2026 तक का है. वहीं, साल 2025 में यह आंकड़ा 3,567 भारतीय नागरिकों का था, जिन्हें अमेरिका से वापस भारत डिपोर्ट किया गया था.’ 

विदेश मंत्री ने संसद में दी जानकारी

विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी ऐसे समय पर साझा की गई है, जब एक दिन पहले गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को ही विदेश मंत्री एस. जयंशकर की तरफ से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक लिखित जवाब में अमेरिका, मेक्सिको और यूरोपीय देशों से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी दी गई.

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने केंद्र सरकार से अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के बारे में सवाल किया था. इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सदन में एक लिखित जवाब में बताया कि साल 2009 से लेकर 28 नवंबर, 2025 तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने इन लोगों पर अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने, वीजा खत्म होने के बावजूद वहां रहने, बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में निवास करने और अमेरिका कानून के मुताबिक अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई की है.

2026 के शुरुआती तीन महीने में कितने लोग हुए डिपोर्ट?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद को बताया कि 2026 की शुरुआती तीन महीनों यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में कुल 414 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. वहीं, अन्य यूरोपीय देशों से इस अवधि के दौरान डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या कुल 174 है. 

यह भी पढ़ेंः BJP से हो क्या?’ दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 31 Jul 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
America MEA S Jaishankar Rajya Sabha MODI GOVERNMENT

Frequently Asked Questions

साल 2009 से नवंबर 2025 तक अमेरिका से कुल कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया गया?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार, 2009 से 28 नवंबर, 2025 तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है।

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