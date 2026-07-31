US ने साल 2026 में कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट? सरकार ने बताया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जनवरी से जुलाई 2026 तक 1,273 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट।

भारत से हर साल हजारों की संख्या में लोग पढ़ाई, नौकरी या अन्य किसी काम को लेकर अमेरिका जाते हैं, वहीं हर साल अमेरिकी प्रशासन अपने देश में भारी संख्या में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को डिपोर्ट भी करता है. इसी कड़ी में भारत सरकार ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को जानकारी साझा की है कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका से कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है.

अमेरिकी प्रशासन ने कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया, ‘साल 2026 में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भारत में डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या 1,273 है.’ उन्होंने कहा, ‘यह आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से लेकर 31 जुलाई, 2026 तक का है. वहीं, साल 2025 में यह आंकड़ा 3,567 भारतीय नागरिकों का था, जिन्हें अमेरिका से वापस भारत डिपोर्ट किया गया था.’

#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "The total number of Indians deported from the United States to India in 2026, which means from the 1st of January till date, is 1,273. In 2025, a total of 3,567 Indian nationals were deported from the United States." pic.twitter.com/cmpp45xIJp — ANI (@ANI) July 31, 2026

विदेश मंत्री ने संसद में दी जानकारी

विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी ऐसे समय पर साझा की गई है, जब एक दिन पहले गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को ही विदेश मंत्री एस. जयंशकर की तरफ से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक लिखित जवाब में अमेरिका, मेक्सिको और यूरोपीय देशों से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी दी गई.

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने केंद्र सरकार से अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के बारे में सवाल किया था. इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सदन में एक लिखित जवाब में बताया कि साल 2009 से लेकर 28 नवंबर, 2025 तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने इन लोगों पर अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने, वीजा खत्म होने के बावजूद वहां रहने, बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में निवास करने और अमेरिका कानून के मुताबिक अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई की है.

2026 के शुरुआती तीन महीने में कितने लोग हुए डिपोर्ट?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद को बताया कि 2026 की शुरुआती तीन महीनों यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में कुल 414 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. वहीं, अन्य यूरोपीय देशों से इस अवधि के दौरान डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या कुल 174 है.

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