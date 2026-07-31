#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम को किया फोन, जानें क्या हुई बात?

PM मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम को किया फोन, जानें क्या हुई बात?

India-UK Ties: PM मोदी ने कहा कि हम हाल ही में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता से मिलने वाले व्यापार और निवेश के मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 31 Jul 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्यापक व्यापार समझौते का लाभ उठाने पर सहमति दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से फोन पर बातचीत की और उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई के साथ-साथ सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लिन एनर्जी, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने पर सहमति जताई है.

पीएम मोदी ने X पर शेयर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, ‘यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से बातचीत करके बहुत खुशी हुई. मैंने उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए बधाई दी है. इसके साथ ही, उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘हमने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत-ब्रिटेन के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है.’

भारत-यूके ट्रेड डील को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘हम हाल ही में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement) से मिलने वाले व्यापार और निवेश के मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे, ताकि दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके.’

AI के साथ मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर भी हुई वार्ता

वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, दोनों देशों के नेताओं ने यूके-इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई. इसके अलावा, पीएम मोदी और पीएम बर्नहैम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर भी चर्चा की. साथ ही, तनाव को कम करने की दिशा में साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई.  

यह भी पढ़ेंः BJP से हो क्या?’ दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 31 Jul 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
PM Modi India UK Ties Andy Burnham

Frequently Asked Questions

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कब इस्तीफा दिया?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 22 जून, 2026 को पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उनके इस्तीफे के पीछे लेबर पार्टी में अंदरूनी विद्रोह और अर्थव्यवस्था में उलटफेर जैसे कारण बताए जाते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए', जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को किया फोन
'नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए', जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को किया फोन
इंडिया
PM मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम को किया फोन, जानें क्या हुई बात?
PM मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम को किया फोन, जानें क्या हुई बात?
इंडिया
US ने साल 2026 में कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट? सरकार ने बताया
US ने साल 2026 में कितने भारतीयों को किया डिपोर्ट? सरकार ने बताया
इंडिया
84000 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84000 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
ओटीटी
What To Watch: ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
विश्व
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: चंद्रशेखर आजाद की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम कैंडिडेट?
UP चुनाव: चंद्रशेखर आजाद की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम कैंडिडेट?
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget