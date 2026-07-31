PM मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम को किया फोन, जानें क्या हुई बात?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापक व्यापार समझौते का लाभ उठाने पर सहमति दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से फोन पर बातचीत की और उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई के साथ-साथ सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लिन एनर्जी, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने पर सहमति जताई है.

पीएम मोदी ने X पर शेयर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, ‘यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से बातचीत करके बहुत खुशी हुई. मैंने उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए बधाई दी है. इसके साथ ही, उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं.’

Delighted to speak with Prime Minister of the United Kingdom Andy Burnham. Congratulated him on assuming office and conveyed my best wishes for a successful tenure.



We agreed to work together across sectors such as technology, innovation, defence, security, clean energy,… — Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026

उन्होंने कहा, ‘हमने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत-ब्रिटेन के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है.’

भारत-यूके ट्रेड डील को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘हम हाल ही में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement) से मिलने वाले व्यापार और निवेश के मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे, ताकि दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके.’

AI के साथ मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर भी हुई वार्ता

वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, दोनों देशों के नेताओं ने यूके-इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई. इसके अलावा, पीएम मोदी और पीएम बर्नहैम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर भी चर्चा की. साथ ही, तनाव को कम करने की दिशा में साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई.

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