ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए हमले पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान आया है. उन्होंने घटना पर अफसोस जताया है. इलियासी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हुई यह घटना बहुत दुखद है. इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है.

'मारने वाले शैतान थे, बचाने वाला मुसलमान..'

उन्होंने कहा कि इस हादसे में कई बेगुनाह लोग मारे गए. मारने वाले शैतान थे. उन्हें बचाने वाला एक मुसलमान था. इस्लाम जान बचाने का नाम है, लेने का नहीं. आज इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ हो रहा है. इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं.

#WATCH | Delhi: On Bondi Beach attack in Australia, Dr Imam Umer Ahmed Ilyasi, Chief Imam, All India Imam Organisation, says, "This incident that happened in Australia is very tragic. No amount of condemnation is enough for this incident. Innocent people have been killed. The…

उन्होंने कहा कि अब कट्टरपंथ को खत्म करने और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का समय आ गया है. चीफ़ इमाम के तौर पर, भारत की सभी 550,000 मस्जिदों की तरफ से, आने वाले शुक्रवार को, हम मारे गए बेगुनाह लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे. इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है.

PM नरेंद्र मोदी ने भी जताया था दुख

बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि भारत की जनता की ओर से वे उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया है. इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है.

क्या हुआ था बॉन्डी बीच पर ?

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 14 दिसंबर को हनुका उत्सव का आयोजन चल रहा था. यह यहुदियों का त्योहार है. इसमें बड़ी तदाद में लोग इकट्ठा हुए थे. तभी दो हमलावरों ने यहां तांडव मचा दिया. अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग में 15 लोगों की जान चली गई. इसमें दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए. हालांकि, मौके पर ही हमलावर को मार गिराया.