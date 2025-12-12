आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, घाटी में बस गिरने से 10 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिले में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस चित्तूर-मरडुमल्‍ली घाट रोड पर अनियंत्रित होकर गहरी घाटी में जा गिरी. हादसे में 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. बस में कुल 37 यात्री सवार थे. यह बस तेलंगाना के भद्राचलम से अन्नावरम की ओर जा रही थी.

कलेक्टर ने हादसे की पुष्टि, बचाव कार्य जारी

ASR जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 9-10 लोगों की मौत की सूचना है. प्रशासन ने त्वरित राहत अभियान चलाते हुए घायलों को भद्राचलम एरिया अस्पताल पहुंचाया है. कलेक्टर ने कहा कि कई घायलों की हालत गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

कैसे हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस चित्तूर-मरडुमल्‍ली गिरी मार्ग पर मोड़ पर चालक के नियंत्रण खोने के बाद गहरी घाटी में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कई यात्रियों की मौके पर ही जान चली गई.

राहत दलों ने तुरंत संभाला मोर्चा

देर रात हादसा होने के बाद स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला. घायलों को स्ट्रेचर और रस्सियों की मदद से घाटी से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया. प्रशासन मृतकों की पहचान कर परिवारों को सूचना दे रहा है. हादसे की खबर के बाद भद्राचलम और ASR जिले में शोक की लहर फैल गई है.

सीएम नायडू ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और शीर्ष अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर राहत और चिकित्सा सेवाएं तेज करने तथा घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के आदेश दिए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अब तक के बचाव कार्यों, बस में सवार यात्रियों की संख्या और अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी दी.